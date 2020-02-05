سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن وتوجه التحية للرئيس السيسى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:26 ص
محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن وتوجه التحية للرئيس السيسى استقبال الصيادين العائدين من اليمن
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصيادين العائدين من اليمن وأسرهم بديوان عام محافظة دمياط، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، كما استقبل أهالى دمياط العائدين بالإعلام مصر وفرقة الطبل والمزمار البلدى.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأبناء المحافظة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً فى دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة منذ قليل، معربة عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم إلى الأراضى المصرية.

وأكدت محافظ دمياط، متابعتها لموقف الصيادين منذ اللحظة الأولى وأنها تواصلت مع عدة جهات بالدولة لإنهاء هذه الأزمة، ووعدت بلقاء الصيادين مرة أخرى، كما نقلت المحافظ تحية القيادة السياسية لجميع الصيادين وأسرهم.

ومن جانبه وجه حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجهزة الدولة على نجاحهم فى إعادة 32 صياداً مصرياً كانوا محتجزين فى اليمن منذ شهرين بسبب الصيد فى المياه الإقليمية، موضحاً أن الدولة اهتمت بالموقف جيداً، كما أن الرئيس السيسى كان مهتماً بالأمر.

وأكمل رئيس جمعية الصيادين بدمياط، أن الصيادين لم يكن لديهم أوراق أو أموال، ولكن السلطات المصرية سعت فى عودتهم بشكل آمن.

ويذكر أن جهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

received_225051475327281
 
received_606936323425695
 
FB_IMG_1580862539875
 
FB_IMG_1580862543084

دمياط

اخبار دمياط

منال عوض

اليمن

الصيادين العائدين

المحتجزين باليمن

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. "إكسترا نيوز" تحتفى بعودة 32 صيادًا مصريًا إلى اليمن.. الصيادون العائدون: نحن لسنا فى أزمة طول ما خلفنا مصر.. وأمين عام اتحاد المصريين بالخارج: اهتمام الرئيس بإعادة الصيادين من اليمن أسعد قلوبنا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:26 ص

محافظ كفر الشيخ يتواصل مع الصيادين العائدين من اليمن ويطمأن على سلامتهم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:03 ص

ننشر أسماء صيادى البرلس العائدين من اليمن.. ونقيب الصيادين: نشكر الرئيس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:53 ص

الصيادون العائدون من اليمن لـ"إكسترا نيوز": "مصر لا تنسى أهلها".. فيديو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة