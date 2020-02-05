محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن وتوجه التحية للرئيس السيسى

دمياط - معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصيادين العائدين من اليمن وأسرهم بديوان عام محافظة دمياط، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، كما استقبل أهالى دمياط العائدين بالإعلام مصر وفرقة الطبل والمزمار البلدى.



ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأبناء المحافظة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً فى دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة منذ قليل، معربة عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم إلى الأراضى المصرية.



وأكدت محافظ دمياط، متابعتها لموقف الصيادين منذ اللحظة الأولى وأنها تواصلت مع عدة جهات بالدولة لإنهاء هذه الأزمة، ووعدت بلقاء الصيادين مرة أخرى، كما نقلت المحافظ تحية القيادة السياسية لجميع الصيادين وأسرهم.



ومن جانبه وجه حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجهزة الدولة على نجاحهم فى إعادة 32 صياداً مصرياً كانوا محتجزين فى اليمن منذ شهرين بسبب الصيد فى المياه الإقليمية، موضحاً أن الدولة اهتمت بالموقف جيداً، كما أن الرئيس السيسى كان مهتماً بالأمر.



وأكمل رئيس جمعية الصيادين بدمياط، أن الصيادين لم يكن لديهم أوراق أو أموال، ولكن السلطات المصرية سعت فى عودتهم بشكل آمن.



ويذكر أن جهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.



خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.