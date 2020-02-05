محافظ دمياط: الدولة تابعت مشكلة الصيادين المحتجزين باليمن على مدار شهرين

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة أقامت احتفالية للصائدين العائدين من اليمن، متابعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كنا متواصلين مع أسر الصيادين، وأكدنا لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لإنهاء الأزمة».

وأضافت منال عوض: "الدولة بذلت جهود عظيمة على مدار شهرين، وإعادة الصيادين من اليمن دليل على أن مصر لا تفرط في أبنائها".

على جانب أخر، قالت محافظ دمياط، إن عدد الورش التى تعمل حاليا بمحافظة دمياط هم 426 ورشة تعمل بكامل طاقتها لصناعة الأثاث، مشيرة إلى أن هناك معرض دائم سيتم أقامته بشكل كامل فى أرض المعارض، وسيتم عرض الأثاث الدمياطي فى هذا المعرض.

وكانت محافظة دمياط استقبلت أبناءها الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بها 32 صيادا منهم 20 من أبناء دمياط على متن المركبين "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.