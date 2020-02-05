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محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبين خماسيين بواديي الشرفا ومجرح

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:27 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبين خماسيين بواديي الشرفا ومجرح محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبين
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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 قام اللواء خالد  فودة محافظ  جنوب سيناء  اليوم بجولة بمدن شرم الشيخ ونويبع ودهب رافقة خلالها المهندسة إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء  والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.

وشملت الجولة افتتاح ملعب خماسى بقرية الشرفا الشرقية التابعة لمدينة شرم الشيخ حيث التقى المحافظ بابنائة من البدو وهنأهم بإقامة هذا الصرح الرياضي ليمارسوا انشطتهم الرياضية من خلاله ودعاهم للمحافظة عليه لكونه ملكا لهم وقام بتوزيع عدد من الأدوات والملابس الرياضية عليهم.

 كما افتتح ملعبا مماثلا بوادى مجرح التابع لمدينة نويبع والتقى بعدد من سكان  الوادى، ووعدهم بمزيد من الخدمات وقام بتوزيع الأدوات والملابس الرياضية عليهم كما التقى بعدد من عواقل البدو واستمع إلى مطالبهم وأمر بصرف نصف مليون جنية لتطوير مضمار الهجن بمجرح وجعلة ملعبا للتدريب والإعداد لمسابقات الهجن الكبرى التى تقام على المضمار الدولى بشرم الشيخ كما استجاب لاحد الاهالى وأمر بحفر بئر للمياه لخدمة أهالى وادى مجرح.

وأمر المحافظ، بتخصيص مبلغ مليون جنية لهذا الامر، ثم قام المحافظ بافتتاح وحدة مرور دهب والتى رفعت المعاناة عن أهالى دهب ونويبع من السفر لشرم الشيخ او الطور لأنهاء متعلقاتهم المرورية وتفقد اقسام الوحدة واطمأن على تقديم خدمة جيدة واستخدام احدث الاجهزة التكنولوجية وامر بصرف دعم 10 الاف جنية للعاملين بالوحدة ، كم تفقد مشروع الرصف الجارى بعدد من الشوارع بمنطقة العصلة وانهى جولتة بتفقد العمل الجارى بمحطة مياة دهب الجديدة والتى تقوم بانشاءها ادارة المياة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى  بطاقة 15 الف متر مكعب  والتى بلغت نسمة العمل بها حتى الان 25% .

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