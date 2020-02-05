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محافظ بورسعيد لأئمة الأوقاف: تجديد الخطاب الدينى لابد ينعكس على المواطن.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:46 م
محافظ بورسعيد لأئمة الأوقاف: تجديد الخطاب الدينى لابد ينعكس على المواطن.. صور اجتماع محافظ بورسعيد مع أئمة المحافظة
بورسعيد - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا مع أئمة ومشايخ المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور صفوت نظير، مدير عام مديرية الأوقاف ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى عن آخر الإنجازات فى مختلف مجالات المحافظة، وبدأ حديث المحافظ على أهمية الدور الذى يقوم به أئمة ومشايخ المساجد فى بناء المواطن سلوكيًا، وهو من أهم متطلبات المرحلة الحالية والتى تشهد تطورًا غير مسبوقًا فى كافة المجالات، والتى تحتاج لمبادرات تعديل السلوكيات لاستيعاب أوجه التنمية المجتمعية المستدامة والتى انطلقت من محافظة بورسعيد.

 وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء على أهمية تجديد الخطاب الدينى والأداء الذى ينعكس على المواطن، لافتًا أن خطيب المسجد يحمل على عاتقه مسؤلية مهمة فى جذب المواطينن للمساجد وعودة الخطاب الدينى المميز الذى يحقق أقصى استفادة منه بطريقة مألوفة تزيد من معدلات التواصل مع المواطن.

وأوضح محافظ محافظ بورسعيد على أهمية دور مديرية الأوقاف فى بورسعيد فى عقد الندوات والمسابقات الدينية ومتابعتها بشكل مستمر، والتواصل الفعال الذى يسهم فى إثراء المعلومات الدينية والوعى المجتمعى لدى المواطن لافتًا إلى أن صاحب الرسالة الذى يبث الوعى لدى المواطن لابد أن يكون متابعًا جيدًا لما يحدث فى الدولة المصرية من إنجازات وتنمية، والذى يساهم بدوره فى توعية المواطن وحمايته من الأفكار الهدامة التى تحاول تعطيل أهداف التنمية فى البلاد.

وأكد "الغضبان"، على ضرورة البعد عن التطرف والتشدد عند نقل الخطاب الدينى للمواطن، وبث التسامح والرحمة فى المعاملة والتى يحث عليها ديننا العظيم، والعمل على تعزيز وتعميق الصلة بين المواطن وإمام المسجد من خلال تفعيل المبادرات المتنوعة مع المواطنين ونشر مفاهيم وسلوكيات الدين الإسلامى، مؤكدًا على ضرورة لمس نتائج هذه الأعمال فى حياة وسلوكيات المواطنين.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة المرحلة الأولى فى مسابقة بورسعيد المحلية، المؤهلة لمسابقة "بور سعيد" الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

ووقعَّ الاختيار على 5 متسابقين فى كل فرع من فروع المسابقة الأربعة، على أن يتم تصعيدهم للمرحلة الثانية لاحقًا، فيما تُعقد التصفية الثانية لتحديد الثلاثة مراكز الأولى، بحيث يتم رصد درجة المرحلة الماضية ويضاف إليها درجة المرحلة المقبلة ليكونا معًا الدرجة النهائية للمتسابق، وبناءً عليها يتم تحديد الثلاثة مراكز الأولى فى كل فرع ومنحهم الجوائز المالية والتصعيد للمسابقة الدولية.

وفاز بمسابقة الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين، كلًا من: "أحمد عبدالعزيز محمد طعيمة" و"عمرو رجب جاد أبو الوفا" و"قطب محمد قطب محمد" و"محمد عبدالعزيز أحمد" و"محمود خالد محمود سويد".

كما فاز بمسابقة الفرع الثانى "الصوت الحسن"، كلًا من: "أحمد السيد عبدالكريم الغيطاني" و"أحمد محمد محمود الكومي" و"إسلام فكرى عبدالستار" و"عبدالله مصطفى الفقي" و"محمد حسين الدمرداش".

فاز بمسابقة الفرع الثالث "الابتهال والإنشاد"، كلًا من: "أحمد شعبان عبدالهادي" و"عمر أحمد محمد حشاد" و"محمد إبراهيم محمد الجزار" و"محمد رجب حسن السيد" و"محمد سلامة عيد مصطفى".

وفى مسابقة الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث"، فقد فازت المتسابقات: "أسماء عادل سيد أحمد" و"الشيماء لمعى محمد عبدالدايم" و"عائشة محمد فوزى زكي" و"فاطمة محمود أحمد عبدالوهاب" و"نشوى أحمد عبدالله".

كما أعلنت اللجنة نتيجة مسابقة المشاهدين فى المنازل، والتى أذيعت فى برنامج "الفائزون" خلال شهر رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار عن طريق القرعة على ثلاثة فائزين، وهم: "بسمة محسن حسين" من محافظة قنا، و"منة الله محمد محمود" من محافظة القليوبية، و"جمال محسن إبراهيم" من محافظة الإسماعيلية.

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (1)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة 

 

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (2)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة 

 

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (3)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة

 

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (4)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة

 

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (5)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة

 

لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة (6)
لقاء محافظ بورسعيد بالأئمة

 


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