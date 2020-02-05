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محافظ الغربية يوجه بالتصدى لظاهرة الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:09 م
محافظ الغربية يوجه بالتصدى لظاهرة الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة جانب من اللقاء
الغربية عادل ضرة

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وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية رؤساء المدن على مستوى المحافظة بتوفير قطع أرض فضاء لإقامة أسواق بديلة للأسواق العشوائية على أن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعضوية إدارة المرافق والمرور ومجالس المدن والتخطيط العمرانى والإدارة الهندسية لعمل الدراسة اللازمة للأماكن الغير مستغلة والتى يمكن الاستفادة منها فى إقامة أسواق ذات مظهر حضارى على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة تلك الأسوا، ودراسة بدائل الأسواق العشوائية البالغ عددها 104 سوق عشوائى و13 سوق رسمى

  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسواق برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بديوان عام المحافظة.

 وأكد محافظ الغربية وخلال الاجتماع، ضرورة إختيار أماكن لإنشاء الأسواق متوفراً بها كافة الخدمات من مواصلات وجراح لسهول الوصول إليها سواء من البائع أو المستهلك وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة الغربية.

من ناحيه اخرى وافق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على توفير مبلغ 10 مليون جنيه لإنشاء كوبرى علوى أمام جامعة طنطا بشارع الجيش لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة وحفاظاً على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الغربية باللجنة العليا لصندوق الإسكان بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة بديوان عام المحافظة.

وفى بداية الإجتماع تم التصديق على جلسة لجنه الإسكان السابقة، وتم إستعراض الموقف المالى لحساب صندوق الإسكان والذى بلغ 64 مليون و254 ألف جنيه يتم تخصصيها لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة.

ثم ناقش محافظ الغربية عدد من الموضوعات التى تعمل على تنمية موارد المحافظة وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الشئون القانونية والمالية والإدارة الهندسية والإسكان وخبير تقييم عقارى لتحديد أسعار بيع وإيجار المحلات التجارية التى إنشأتها المحافظة فى جميع مدن ومراكز المحافظة وسرعة طرحها.

كما وافقت اللجنة أيضاً على توفير الموارد المالية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى لبرج إستثمارى بأرض شبكة المياه القديمة بزفتى، ووافقت اللجنة برئاسة المحافظ على إعادة طرح عدد 38 وحدة سكنية بقرية الراهبين مركز سمنود بنفس الشروط القانونية السابق الإعلان عنها والسماح لمواطنى المحلة الكبرى بالتقدم لشغل تلك الوحدات.

 

 


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