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محافظ الغربية يوافق على إنشاء كوبري بشارع الجيش بتكلفة 10 ملايين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:09 م
محافظ الغربية يوافق على إنشاء كوبري بشارع الجيش بتكلفة 10 ملايين محافظ الغربية خلال الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

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وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء كوبري علوى أمام جامعة طنطا بشارع الجيش لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة وحفاظاً على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية باللجنة العليا لصندوق الإسكان بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة بديوان عام المحافظة.

وفى بداية الاجتماع تم التصديق على جلسة لجنه الإسكان السابقة، وتم استعراض الموقف المالي لحساب صندوق الإسكان والذي بلغ 64 مليون و254 ألف جنيه يتم تخصصيها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة.

ثم ناقش محافظ الغربية عدد من الموضوعات التى تعمل على تنمية موارد المحافظة وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الشئون القانونية والمالية والإدارة الهندسية والإسكان وخبير تقييم عقاري لتحديد أسعار بيع وإيجار المحلات التجارية التي إنشاتها المحافظة فى جميع مدن ومراكز المحافظة وسرعة طرحها.

كما وافقت اللجنة أيضاً على توفير الموارد المالية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لبرج استثماري بأرض شبكة المياه القديمة بزفتى، ووافقت اللجنة برئاسة المحافظ على إعادة طرح عدد 38 وحدة سكنية بقرية الراهبين مركز سمنود بنفس الشروط القانونية السابق الإعلان عنها والسماح لمواطني المحلة الكبرى بالتقدم لشغل تلك الوحدات.

 كما كلف محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا بعمل التخطيط اللازم لترميم عدد 8 عمارات سكنية بمنطقة الملاح وسوق المواشي بسمنود لترميمهم وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما وافقت لجنة الإسكان برئاسة محافظ الغربية على رد المقدم النقدي  لعدد 2 من المواطنين لتنازلهم عن وحداتهم السكنية المخصصة لهم بقرية إشناواى مركز السنطة.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بعمل البحوث اللازمة للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على وحدات إسكان اجتماعي لبيان مدى استحقاقهم وذلك وفقاً للشروط القانونية.

وفى نهاية الاجتماع؛ أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعضويه كل من الإسكان والشئون المالية والقانونية لعمل دراسة جدوى لإنشاء أبراج إسكان استثماري بشارع شكري القواتلى بالمحلة الكبرى ، مؤكداً سرعة الأداء وبذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال.

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