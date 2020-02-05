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محافظ الغربية يزور قريتى القرشية وشنراق مركز إنتاج العنب والزبيب بالسنطة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:15 م
محافظ الغربية يزور قريتى القرشية وشنراق مركز إنتاج العنب والزبيب بالسنطة محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب والزبيب
الغربية - مصطفى عادل

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قام محافظ الغربية ونائبه بزيارة لقريتى القرشية وشنراق مركز إنتاج الزبيب بمركز السنطة للوقوف على إحتياجاتهما لتحويلهما إلى قرى نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة، وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية ونائبه مراحل إنتاج الزبيب، مؤكداً أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التى تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها.

كما إفتتح محافظ الغربية ونائبه مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بقرية القرشية مركز السنطة، المقامة على مساحة 3062م2 وبتكلفة 5 مليون جنيه، و387 ألف جنيه وتضم 14 فصل دراسى - قاعة متعددة الأغراض - قاعة حاسب ألى - غرفة الزائرة الصحية) ، جاء ذلك بحضور النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وايمان شاهين مدير إدارة السنطة التعليمية .

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة، موجهاً بتغير فرش غرفة الزائرة الصحية.

كما أكد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة ومتابعة حضور الطلاب بإنتظام خلال الفصل الدراسى الثانى.

وكان محافظ الغربية، قد افتتح أمس الثلاثاء مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد نصر بلال بقرية صرد مركز قطور، المقامة على مساحة 4115 م2 بتكلفة 17 مليون و300 ألف جنيه، وتنقسم المدرسة إلى جناحين بإجمالى 36 فصل دراسى للمراحل (الإبتدائى – الإعدادى – الثانوي) و6 فصول رياض أطفال.

وعقب الإفتتاح، أشاد محافظ الغربية بمستوى الحالة الإنشائية وتجهيزات مبنى المدرسة وبوجود فناء متسع يسمح بممارسة العديد من الأنشطة ، مؤكداً إلزام الطلاب بالحضور بإنتظام خلال الفصل الدراسى الثانى، جاء ذلك خلال تفقده لفصول المدرسة.

كما إلتقى محافظ الغربية بأهالى القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بالإنتهاء من هذا الصرح التعليمى ودخوله العمل فى بداية الفصل الدراسى الثانى، حيث أكد أن القطاع التعليمى يمثل أولوية كبرى فى مخططات عمل المحافظة.

من ناحيه أخرى قام محافظ الغربية بزيارة لقرية شبرابلولة مركز قطور، والتى تعد معقل إنتاج العطور على مستوى العالم للوقوف على إحتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها.

محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب (1)
محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب 

 

محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب (2)
محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب

 

محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب (3)
محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب

 

محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب (4)
محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب

 

محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب (5)
محافظ الغربية يتفقد قريتى القرشية وشنراق مركز انتاج العنب

 

 


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