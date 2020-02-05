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محافظ الأقصر يناقش أعمال توسعات للشركة القابضة للمياه بالمحافظة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:41 م
محافظ الأقصر يناقش أعمال توسعات للشركة القابضة للمياه بالمحافظة محافظ الأقصر يلتقى برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأربعاء، كل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس جمال الدين أحمد مستشار الشركة القابضة لقطاع الصعيد، حيث ناقش الجانبان أعمال التوسع التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وعقب لقاء المحافظ تابع وفد الشركة القابضة لمياه الشرب، العمل في مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل بمركز ومدينة البياضية، والذي يهدف لزيادة طاقتها من 29 ألف م3 إلى 65 ألف م3، والتى من المقرر الإنتهاء منها فى 30/6/2020 بتكلفة 300 مليون جنيهاً، وهى التوسعات الأولى منذ إنشاء المحطة وستخدم حوالى 400 ألف نسمة بمدينة الأقصر وضواحيها حتى سنة الهدف 2037،  كما أشاد رئيس الشركة القابضة بالمجهود المبذول وأكد رسلان على أهمية سرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر تم اختيارها لاستضافة أعمال وفعاليات ورشة عمل للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب، وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر، حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية، ويهدف المشروع لخدمة أهالي كل من ( منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم، حيث شهدت المحافظة  فعاليات ختام مؤتمر "الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار"، وذلك لإنتاج مياه الشرب الوضع الحالي والرؤية المستقبلية، والذي يقام تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذى افتتحت فعالياته أمس الثلاثاء، واستمر لمدة يومين، حيث يناقش المؤتمر أحدث تقنيات الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار، والذى تم خلاله عرض تجارب العديد من دول العالم التي تستخدم هذه التقنية بحضور كبار العلماء المتخصصين فى هذا المجال.

محافظ الأقصر يلتقى برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب (3)
 
 
محافظ الأقصر يلتقى برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب (2)
 
 
محافظ الأقصر يلتقى برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب (1)

 


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