محافظة القاهرة تسترد 92 ألف متر مربع من أراضى الدولة فى 4 أيام

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة نجحت خلال 4 أيام فقط فى تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 92 ألف متر مربع منها 61 ألف م2 فى اليوم الأول للموجة 15.

وأضاف محافظ القاهرة أن أغلب الإزالات عبارة عن أراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الانشاء فى مجرى السيل مشددا على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والاجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على اراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على ارض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد الاحتياجات لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شارك فى حملة لإزالة التعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 6000 متر تقريباَ بمحور ترعة الطوارئ ( الفريق العرابى ) بحى السلام أول، ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب"، حيث تمكنت الحملة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضى وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض والتى تمثلت فى أسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء كانت تستغل كورش، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.