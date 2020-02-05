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محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بالعمرانية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:04 م
محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بالعمرانية محافظ الجيزة - مخالفات بناء
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن توقيع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمقابل يصل إلى 700 ألف جنية للتصالح بالحالتين، موضحا أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع خلف السنترال وخاصة بالمواطن سامح عزت جرجس وكانت المخالفات تشمل مخالفة رسومات الترخيص بالدور الأرضى حتى الدور الرابع علوى وبناء بدون ترخيص من الدور الخامس علوى حتى الدور الحادى عشر علوى، حيث استوفى مقدم طلب التصالح كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية .
 
وأكد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 275 الف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها ، مشيرا إلى أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بحى العمرانية بعقار بشارع طنطا ملك المواطن عادل نصر الدين محمود وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 410 ألف جنية للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار .
 
وأكد محافظ الجيزة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيراً بأنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتاً بأنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .
 
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه السيد رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكداً أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التى تسببت تلك المخالفات في تهالكها .
 
 
 

البناء المخالف

التصالح على البناء المخالف

قانون التصالح

اخبار مصرية

اخبار مصر

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