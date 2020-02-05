متهم بقتل عامل بالسلام: اتهمنى بسرقة ذراع بلاى ستيشن فطعنته بمطواة

كتب عبد الرحمن سيد - أسماء شلبى

اعترف المتهم بقتل عامل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بوقوع مشادة كلامية بعد المجنى عليه بسرقة ذراع بلاى ستيشن، من داخل محل عمله السابق ملك أحد أصدقائه، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض " مطواة "ونتج عنه وفاته، وتم نقله إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم فى الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة دار السلام، بوقوع بمشاجرة ومتوفى بشارع زيدان جزيرة دار السلام دائرة القسم، بالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة على النحو التالى، طرف أول "ص.ن.ص" 22 سنة عامل سابق بمحل بلاى ستيشن مقيم بشارع زيدان دائرة القسم (توفى إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر)، وتم نقله للمستشفى، وطرف ثان "ط.ج.ع" 19 سنة طالب ومقيم بجزيرة دار السلام دائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثانى باتهام الأول بسرقة ( ذراع بلاى ستيشن ) من داخل محل عمله السابق ملك أحد أصدقائه، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض " مطواة " محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.