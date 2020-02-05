متنكرا.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الميادين والشوارع مرتديا "تريننج" (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي مساء أمس الثلاثاء، زيارة ليلية مفاجئة بميدان الدهار بحي جنوب الغردقة، مرتدياً "تريننج"، وذلك تنفيذا لما وعد به فور تولية منصب المحافظ، أن تكون هناك زيارات مفاجئة وفي اوقات مختلفة بشوارع المحافظة وكذلك المستشفيات والهيئات التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وتفقد المحافظ مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس والملاحة، وويمبي، مترجلاً دون موكب أو حراسة، وهو ما تعهد به محافظ الإقليم منذ توليه منصبه، بأنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات غريبة ومختلفة، وتجول محافظ البحر الأحمر وسط الباعة الجائلين واستمع إليهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، وعدم إشغال الطريق، بعضهم استجاب والبعض رفض معتبراً أن الشارع ملكاً له.

وعندما كشف المحافظ عن هويته باتصاله برئيس مدينة الغردقة ورئيس حي جنوب، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، غادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ، وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل.

واستجاب محافظ البحر الأحمر خلال جولته لطلب مسن، بإعادة البضائع التي أزالتها شرطة المرافق من المواطن لافتراشه الرصيف، واشغاله الطريق، وهي عبارة عن "شباشب"، وعندما علم المحافظ بأن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، وجه بإعادة البضائع إليه، وفى لفتة إنسانية أخرى من اللواء عمرو حنفى، استجاب لطلب سيدة مسنة بتوفير فرصة عمل لنجلها الذي لم يحصل على مؤهل جامعي.

بدوره كلف محافظ البحر الأحمر، المسئولين التنفيذيين والقيادات الشرطية بمجرد وصولهم ميدان الدهار، برفع الإشغالات، وفحص تراخيص المحلات التجارية، ووجه بفتح موقف الدهار القديم المغلق، وتحويله إلى جراج عام للمواطنين، بشكل مجاني بدون أية رسوم، للتيسير على المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في منطقة شارع الكنيسة وميدان الدهار.

وأكد أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية، ولا تهاون مع المخالفين والمقصرين من المسئولين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن المخالفات، إضافة إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بتكثيف زياراتهم الميدانية، ومتابعة خطط العمل على أرض الواقع.

وكان قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم، بجولة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام، في منتصف يناير الماضي، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، وتفقدا عددا من الأقسام منها قسم الاستقبال، وحضانات الأطفال، والعناية المركزة والأشعة والطوارئ والدرجة الاقتصادية والسياحية وغيرها من أقسام المستشفى .

واستمعا خلال تفقدهما لأقسام المستشفى لعدد من المرضى، حيث وجدا حالة طفلة تعانى من مرض مناعي بالكلى وضيق بالشريان، وبالسؤال عن وضع الحالة أكد الدكتور المعالج احتياج الحالة للسفر لاستكمال العلاج بمستشفى جامعى، وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالة لمستشفى جامعى، بإحدى المحافظات المجاورة لمباشرة العلاج اللازم لها وكافة احتياجاتها.

كما التقي مسنة واستجاب لطلبها بزيارة حفيدها ومساعدته عندما علم بحالته الصحية وأنه مصاب بشرخ في الحوض، وكلف المحافظ الطاقم الطبى المعالج بإعداد تقرير طبي عن حالته وعرضه عليه، لتقديم كل التيسيرات له وعلاجه.

وزار المحافظ أحد المواطنين، من العاملين السابقين بالديوان العام للاطمئنان على حالته الصحية وتحقيق مطلبه، الذي سبق وقدمه خلال التعليقات على البوابة الإلكترونية وتم عرضه على المحافظ بناء على تعليماته بعرض مطالب المواطنين لتحقيق الاستجابة السريعة .

وعلى هامش زيارته لمستشفى الغردقة العام، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم ، مؤكداً أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وكان أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قراراً بأنشاء وحدة لحقوق الأنسان بمقر الديوان العام بالمحافظة، وذلك لأول مرة، لتلقي جميع الشكاوى عبر الصفحة الخاصة بالوحدة والتي تسمى الصفحة الرسمية لحقوق الانسان بالبحر الاحمر.

وكان اكد المحافظ انه يقود سيارته بنفسه ويقوم بجولات متعددة ليلا ونهارا ويفاجا العاملين في المحافظة في القطاعات المختلفة للتاكد والأطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث فاجأ المحافظ من قبل ظباط الشرطة المنوطين بتأمين كمين المطار للاطمئنان علي الخدمة الامنية، وذلك منفردا بدون حراسة.



اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر (1)