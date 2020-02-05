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مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف ملابسات قتل عامل لزوجته وأولاده وانتحاره شنقا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف ملابسات قتل عامل لزوجته وأولاده وانتحاره شنقا جثة -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تكثف الأجهزة الامنية بالبحيرة من جهودها لكشف ملابسات قيام عامل محارة بقتل زوجته واطفاله الثلاثة ثم قام بشنق نفسه داخل منزله.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين عثور الاهالى على جثث اسرة كاملة مكونه من اب يدعى مسعود.ع.غ" 45 سنة عامل، وزوجته " عواطف.ع.ر" 30 سنة، وأبنائه " نورًا" 8 سنوات، " ندا "و 5 سنوات و" أمل " سنة ونصف

ووفقا للتحريات الاولية فان الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم معاينة مكان الحادث وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة 

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان الواقعة ووجه اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ورئاسة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة.


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عامل يقتل اسرته

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