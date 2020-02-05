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مؤتمر صحفى لوزير التعليم لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:09 م
مؤتمر صحفى لوزير التعليم لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى العام الإلكترونية التى تم إعلانها خلال الأيام الماضية، بحضور قيادات الوزارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، وأحمد ضاهر نائب الوزير لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أنه تم غلق رابط نتيجة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام والتى تم إعلانها الأحد الماضى حتى منتصف نهار اليوم، الأربعاء، حتى نتمكن من توفير نموذج  للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين فى معرفة الدرجات التى حققوها وكذلك متوسط اداء الدفعة بأكملها فى كل مادة.

وتابع الوزير:  كان واضحا لنا أن هناك "التباس كبير عند الكثيرين فى فهم وقراءة النتيجة" لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائى إعداده على الفور وسوف ننشره اليوم، وهذا العمل يشمل حوالى 517000 كارت للنتيجة ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط، وسوف اكتب شرحا تفصيليا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوى فى كل مادة.

وشرحت الوزارة كيفية فهم الألوان فى النتيجة، موضحة أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر  إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.

 


التربية والتعليم

نتيجة الثانى الثانوى للامتحان الالكترونى

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