لأول مرة في الولايات المتحدة.. تعيين مسلم رئيسا للشرطة فى مدينة باترسون

كتب سمير حسنى

عينت السلطات الأمريكية إبراهيم مايك بايكورا، رئيسا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عمدة المدينة أندري سايج فى مراسم الاحتفال بتعيين "بايكورا" رئيسًا للشرطة: سوف نجلب القرآن له "للقسم عليه"، داعيا قائد الشرطة الجديد لترديد القسم قائلا: "يا رئيس الشرطة ارفع يدك اليمنى وكرر بعدى ما أقوله، أقسم على أن أعمل بإخلاص وتفان وعدالة والتزام كل تفاصيل مهامى رئيسا لشرطة مدينة باترسون".

وفى سياق مختلف، علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكى على تمزيق نسخة من خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي ترامب أمام الكونجرس بعد أن تجاهل مصافحتها: "لن يتوقف الديمقراطيون عن مد يد الصداقة لإنجاز المهمة لأجل الشعب الأمريكى، سنعمل على إيجاد أرضية مشتركة حيث يمكننا ذلك، كما أننا سنتمسك بموقفنا".





وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، قد علقت على تمزيقها نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس دونالد ترامب أمامها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت إن هذا كان شيئا مهذبا يمكن القيام به بالنظر إلى البديل"، ومزقت بيلوسى نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلسى الكونجرس، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، فى إشارة صارخة على مدى استيائها من الرئيس.





وقالت بيلوسى فى بيان لاحق إن البيان الملىء بالأخطاء المقدمة فى صفحة تلو الأخرى فى الخطاب الليلة، يجب أن يكون دعوة للتحرك للجميع الذين يتوقعون الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة بمنصبه وبالشعب الأمريكى.





واتهم الحساب الرسمى للبيت الأبيض على تويتر بيلوسى بتمزيق قائمة من اللحظات المؤثرة للخطاب، بما فيها اعتراف من أحد طيارى توسكيجى الناجين الذى كان موجودا فى المجلس".





وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن خطاب ترامب السنوى شهد لحظتى توتر بين الرئيس ورئيسة مجلس النواب، فعندما وصل لإلقاء خطابه بدا ترامب أنه يرفض مصافحة بيلوسى التى قامت بمد يدها له أثناء مروره إلى المنصة التى يلقى منها خطابه، حيث كانت تقف على المنصة التى تليه وبجوارها نائب الرئيس مايك بنس. وبعدها قامت بيلوسى بتمزيق نسخة من خطاب ترامب مع انتهائه منه.