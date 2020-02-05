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كوريا الجنوبية تحظر إخراج كمية كبيرة من الكمامات ومطهرات الأيدى إلى خارج البلاد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:59 ص
كوريا الجنوبية تحظر إخراج كمية كبيرة من الكمامات ومطهرات الأيدى إلى خارج البلاد انتشار فيروس كورونا فى العالم
أ.ش.أ

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكورى الجنوبى هونج نام-كى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستمنع إخراج كمية كبيرة من الكمامات ومطهرات الأيدى إلى خارج البلاد وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.

وصرح هونج بذلك -حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" خلال اجتماع وزراء لبحث الأوضاع الاقتصادية عقد اليوم في المجمع الحكومي في سول.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه يجب الحصول على موافقة من الحكومة عند مغادرة البلاد مع الكمامات أو مطهرات الأيدي التي يتجاوز عددها الألف أو تتجاوز قيمتها مليوني وون.

وذكر أن التلاعب في أسعار الكمامات، سيتم التعامل معه كجريمة إدارية وجنائية.

يذكر أن العرض لم يلب الطلب على الكمامات في كوريا الجنوبية، حيث ألقى مراقبو الصناعة باللوم على السياح والتجار الصينيين الذين يقومون بالشراء المفرط للكمامات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

كانت كوريا الجنوبية،أعلنت اليوم الأربعاء، عن حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية

وبالنسبة للمريض الـ17 هو رجل كوري جنوبي (38 عاما) زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا يفيد بوجود إصابة بين أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

أما المريضة الـ18 فهي لامرأة كورية جنوبية (21 عاما)، ابنة المريضة الـ16(42 عاما) وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

وعادت المريضة الـ16 إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس في يوم 4 من الشهر الجاري.


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