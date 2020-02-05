كورونا يضرب صناعة الترفيه.. ديزنى تتوقع خسائر أكثر من ربع مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت شركة ديزنى، عملاقة صناعة الترفيه العالمية من أن الأرباح القادمة من حدائقها فى الصين قد تتراجع 280 مليون دولار فى الربع الحالى بسبب الإغلاق الذى تسبب فيه فيروس كورونا وخسائر الأعمال التجارية التى لها علاقة بسبب الاحتجاجات الضخمة الأخيرة فى هونج كونج، بحسب ما ذكرت شبكة سى أن إن.

وحذرت الشركة من احتمال أن تتضرر عائدات الحدائق خلال الكشف عن أرباح الربع الأخير أمس الثلاثاء، وأضافت أن كورونا فيروس يمكن أن يضر نتائج الربع الحالى حتى مارس والعام المالى ككل.

وكانت ديزنى قد أوقفت العمليات فى بعض المنشآت فى الصين فى الشهر الماضى بسبب الأزمة الصحية المستمرة التى سببها فيروس كورونا وأدى إلى وفاة ما يقرب من 500 شخص وأصاب أكثر من 24 آخرين أغلبهم فى الصين.

وحتى الآن لا تزال الممتلكات فى هونج كونج وشنغهاى مغلقة إلى أجل غير مسمى، ويعتمد الحجم الدقيق للأثر المالى يعتمد بشدة على فترة الغلق، بحسب ما قالت المسئول المالى الرئيسى بديزنى، كريستين ماكارثى.

ويمكن أن يتراجع الدخل فى حديقة شنغهاى حوالى 135 مليون دولار فى هذا الربع لو ظلت الحديقة مغلقة لمدة شهرين.

كما أن حديقة هونج كونج التى عانت طويلا لجذب الانتباه، كانت تعانى من التراجع فى السياحة بسبب الاحتجاجات الجماعية التى عصتفت بالمدينة فى النصف الثانى من العام الماضى. وبين الاحتجاجات والفيروس، يمكن أن تصل خسائر حديقة هونج كونج 145 مليون دولار من دخل التشغيل فى هذا الربع.

وجاء تفشى فيروس كورونا الجديد فى وقت سيء للغاية للأعمال التجارية، حيث كانت البلاد تحتفل بأكبر أعيادها، وهو العام القمرى الجديد والذى يمثل طفرة لقطاعى الترفيه والسفر حيث يستمتع أغلب المقيمين بالصين بعطلة لأسبوع. وهذا العام، فإن أغلب الشركات لم تستفد من الطفرة التى تتحقق فى موسم العطلة.