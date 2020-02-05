كريستينا كوخ تسجل رقماً قياسياً لأطول رحلة لامرأة بمحطة الفضاء الدولية

وكالات

تستعد رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ اليوم الأربعاء لمغادرة محطة الفضاء الدولية بعد تسجيل رقم قياسى جديد لأطول رحلة فضائية قامت بها امرأة، وستكون كوخ قد أمضت 328 يوماً فى الفضاء عندما تسافر هى وزميليها فى الطاقم، الروسى ألكسندر سكفورتسوف والإيطالى لوكا بارميتانو، إلى الأرض غداً الخميس على متن كبسولة سويوز الروسية.

وسجلت الرقم القياسى السابق للسيدات البالغ 289 يوماً رائدة فضاء أمريكية أخرى، هى بيجى ويتسون 2017.

وفى مثل هذا اليوم الموافق 5 من شهر فبراير ولكن من عام 1971، هبط رائدان من مهمة أبولو 14 على سطح القمر، حيث غادر قائد أبولو 14 آلان شيبارد وطيار الوحدة القمرية إدجار ميتشل ونزلا إلى القمر في وحدة أنتاريس القمرية، ومعهم زميلهم ستيوارت روزا في وحدة القيادة، وواجه نزولهم بعض المشكلات، فكان هناك تبديل خاطئ يرسل إشارات "إحباط" إلى جهاز وحدة الهبوط.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، اضطرت ناسا إلى إعادة برمجة الكمبيوتر قبل أن يتمكنوا من الهبوط، ثم فشل رادار الهبوط في قياس ارتفاع الوحدة وسرعة الهبوط، وتم إصلاح المشكلة في الوقت المناسب، حيث هبط شيبارد يدويًا من المركبة الفضائية على الهدف.