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بسبب أعمال الصيانة..

قطع مياه الشرب عن منطقة خورشيد البحرية فى الإسكندرية مساء اليوم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:14 م
قطع مياه الشرب عن منطقة خورشيد البحرية فى الإسكندرية مساء اليوم انقطاع المياه
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الاسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة خورشيد البحرية شرق الاسكندرية، نظرا لأعمال الصيانة بشركة الصرف الصحي على خط طرد محطة خورشيد والزوايدة.

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم  ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة صباح يوم غدا الخميس.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توصيل المياه فور انتهاء شركة الصرف الصحى من أعمال الصيانة الخاصة بها، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم واحتياجاتهم من المياه.

من جهه أخرى قامت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بإقامة ندوة عن أعراض فيروس كورونا ، وكيفية الوقاية منه وذلك بالمشاركة مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ، الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية ، إدارة الأزمات والكوارث، بعنوان " معا للتغلب علي فيروس كورونا".

وقامت إدارة التوعية بالمشاركة في الندوة بتوزيع نشرة توعية عن المرض، وحضر الندوة أعضاء مختلف قطاعات الشركة.

وفي اطار الاهتمام بقضايا البيئة، قامت إدارة التوعية بالمشاركة في مؤتمر افاق البترول و التنمية تحت رعاية جمعية خريجي كلية العلوم حيث قامت الإدارة بالمشاركة بعمل معرض توعوى، وبإلقاء كلمة عن دور التوعية الحيوي في تقليل الممارسات الخاطئة و ترشيد استهلاك المياه.

فيما قامت إدارة التوعية بعمل ندوة توعوية بمركز شباب الأنفوشي عن مصادر مصر من المياه و وضع مصر المائي والتحديات الحالية وسبل ترشيد استهلاك المياه لرواد النادي من الأهالي والاطفال، وعمل ورشة سباكة خفيفة، واختتمت الندوة بمسابقة لعبة المياه، وتم توزيع المطبوعات الخاصة بالتوعية والترشيد ولعب للأطفال.

 

 


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