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فيروس كورونا.. هذه الفئة ممنوعة من السفر خلال تفشى الفيروس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:00 م
فيروس كورونا.. هذه الفئة ممنوعة من السفر خلال تفشى الفيروس تأثير كورونا على الحمل
كتبت إيناس البنا

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تسبب وباء كورونا في الصين حتى الآن في مقتل 494 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 ألف شخص على مستوى العالم، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة النساء الحوامل، لذا حذر خبراء من أن الحمل سيعرّض النساء لفيروس كورونا القاتل.

ومع انتشار الفيروس كالنار في الهشيم وتأكد في 26 دولة على الأقل خارج البر الرئيسي للصين، بما في ذلك المملكة المتحدة، دعى ذلك منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.

لكن خبراء الصحة حثوا النساء الحوامل على عدم السفر إلى الصين، وذلك لأنه أكثر عرضة للنشاط الفيروسي، لكن هذا أكثر من مجرد فيروس، إنما أيضًا يتعلق بالأنفلونزا.

 ووفقًا لدكتور أمراض النساء الدكتور توماس آدموفسكي ، فإن حالات الحمل تهدد أجهزة المناعة الطبيعية في الجسم، مما يجعلها أكثر عرضة للهجوم.

ووفقا لتقرير موقع " express" البريطانى، قد تشعر بعض النساء في الثلث الأخير من الحمل، بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل الشعور بالإعياء وارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام العضلات.

ولكن ما قد يدعو للقلق، هو ارتفاع في درجة الحرارة والسعال المستمر، لذا يجب وقتها التوجه إلى الطبيب ، لذا يوصى الأطباء بوقف جميع الرحلات مؤقتًا، لا سيما إلى الصين، وأيضًا أجزاء أخرى من العالم التى ثبتت حالات الإصابة بها.

ينتمي فيروس كورونا الجديد إلى عائلة مكونة من مسببات الأمراض المسؤولة عن تفشي وباءين سابقين تسببتا في ظهور أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي.

بين عامي 2002 و 2003 ، أصابت سلالة الفيروس التاجي التي حملتها القطط التسبب فى إصابة أكثر من 8000 شخص يعانون من متلازمة التنفس الحاد الوخيم أو السارس.

ثم في عام 2012 ، ظهرت سلالة أخرى من فيروس كورونا يطلق عليها MERS-CoV ، وهي أشخاص مصابون بالمتلازمة التنفسية الحادة في الشرق الأوسط.

يمكن أن ينتقل الفيروس بين الحيوانات والبشر ويؤثر على الجهاز التنفسي مع الأعراض الأولية التي غالباً ما تكون خاطئة بسبب الأنفلونزا أو نزلات البرد.

 


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