فيديو وصور.. مسن بالقليوبية يلجأ للتعليم من أجل العمودية: نجحت فى الترم الأول

القليوبية إبراهيم سالم

الحاج محمد طارق واصل والشهير بـ"طارق العمدة" ابن قرية العبادلة التابعة للوحدة المحلية ببلتان فى طوخ بالقليوبية، صاحب الـ 65 عاما، والذى حصل على الشهادة الابتدائية عام 1967، إلا أنه اكتفى بها بعدما أصر والده على خروجه من التعليم والالتحاق بالقوات المسلحة، ليقضى بها عشرات السنوات، ويخرج بالمعاش، ويسعى حاليا لاسترداد منصب والده وجده "العمودية" التى لم تفارق منزلهم ما يزيد عن 100 عام على مدار الأجيال.

وحرص "اليوم السابع" على لقاء العمدة طارق، واستعراض أسباب عودته للتعليم مرة أخرى، وعن المواد التى كانت تقف عائقا أمامه ويجد بها صعوبة، وعن أهدافه خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، وهل سيتقدم لمنصب عمدة قرية العبادلة بطوخ، وماذا واجه خلال فترة التعليم بالمدرسة وأداء الامتحان، وعن الدرجات التى حصل عليها فى التيرم الأول.

في البداية قال الحاج محمد طارق واصل، الشهير بالعمدة طارق، أنه ولد عام 1955، وكان والده يشغل منصب عمدة القرية والتى كان قد ورثها عن جده، وكان له من الأخوة 10 أخوة، 5 أولاد، و6 بنات، توفى نصفهم، والتحق بالدراسة، حتى حصل على الشهادة الابتدائية والتى كانت تعادل قديما شهادة التعليم الأساسى وذلك عام 1967، ثم أصر والده على عدم استكمال تعليمه وألحاقه بالقوات المسلحة، وبالفعل تم ذلك.

وتابع "واصل" لـ "اليوم السابع"، أنه بعد خروجه على المعاش كان منصب العمدة بالقرية شاغر، وذلك منذ 2011 وحتى الآن، وذلك بعد تقديم شقيقته بالاستقالة المسببة من المنصب ليظل شاغرا حتى هذه الفترة، موضحا أنه أثناء تقديم أوراقه للترشح واستعادة منصب والده إلا أنه فوجئ بالقرار بأن الشهادة الابتدائية لا تعادل شهادة التعليم الأساسى، وتم استبدالها بالشهادة الإعدادية.

وأوضح، أنه على الفور لم يتردد لحظة واحدة وقدم على الفور أوراق الالتحاق بالإعدادية وتم تسجيله بمدرسة العبادلة الإعدادية المشتركة، إلى أن صعد للصف الثالث الإعدادى هذا العام، وأدى امتحانات التيرم الأول بمدرسة السد العالى بطوخ، وحصل على مجموع 89 درجة، موضحا "العمودية مخرجتش من بيتنا من حوالى 100 سنة، من أبويا وجدى وجد والدى، وبعدها ابن اختى مسك العمودية وظل فيه 10 سنوات، لكن دوارنا عمره ما اتقفل فى وش حد، ومفتوح للجميع".

واشار إلى أن التعليم لا سن له، والذى يريد التعلم ويضعه هدفا نصب عينيه سيجد الأمر سهل جدا ويكون واسع الاستيعاب، موضحا "طالما إنك غاوى تتعلم الدنيا بتمشى معاك وربنا بيسهلك كل حاجة، لكن لو مش ناوى لو الدنيا مساعداك مش هتكمل يعنى مش هتكمل، وأنا شاركت فى أكتر من 300 جلسة عرفية سواء فى البلد أو البلاد المجاورة وجميعها تم حلها بعون الله".



جد محمد طارق



محمد طارق فى الشباب