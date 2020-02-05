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فيديو وصور.. أهالى قرية مذبحة البحيرة: "مصدومين والأسرة من كفر الشيخ"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:17 م
فيديو وصور.. أهالى قرية مذبحة البحيرة: "مصدومين والأسرة من كفر الشيخ" أهالى قرية مذبحة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد أهالى قرية "على خضر" التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، أن الأسرة التى راح ضحيتها 5 أشخاص هم من كفر الشيخ وجاءت منذ فترة إلى القرية لتقيم فيها.

 

وقال الأهالى لليوم السابع، أن العامل الذى قتل زوجته وبناته الثلاث وانتحر بعدها كان يعيش معهم فى القرية لكن كان يعيش فى حالة، والحادثة كانت صدمة للجميع ومفاجئة، وكان يقيم فى القرية منذ سنتين أو ثلاثة.

 

وأكد الأهالى، أن القاتل كان شخصا طيبا وأنه كان يعمل عاملا فى القرية، ولم نسمع لهم خلافات من قبل.

 

وبالتزامن مع هذه الجريمة سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية بعد الحادث المروع الذى راح ضحيته 5 أشخاص من أسرة واحدة على خلفية واقعة قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا، وتوافد المئات من أهالى القرى المجاورة على منزل عائلة الضحايا لتقديم واجب العزاء فى مصابهم الأليم وسط حالة من الذهول التى بدت ملامحها واضحة على وجوه جميع أهالى القرية.

 

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بين كافة أرجاء القرية وفرضت كردونا أمنيا حول مداخل القرية، كما انتشرت قوات الشرطة بالقرب من منزل الضحايا وأقاربهم لمواجهة أى أحداث قد تخل بالأمن العام.

 

فيما قررت النيابة العامة بمركز الرحمانية بالبحيرة إحالة ضحايا الحادث إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتم وصول الجثامين إلى مستشفى دمنهور وسط حراسة مشددة.

 

وشهدت قرية على خضر التابعة لمركز الرحمانية مساء أمس جريمة قتل بشعة، حيث قتل عامل زوجته وبناته الثلاثة فى ظروف غامضة، ثم انتحر شنقا، وهم : "مسعد ع.م 40 عاما وزوجته عواطف.ع.ر 30 عاما وبناته نورا 8 سنوات وندا 5 سنوات وأمل سنة ونصف".

وانتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائى لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول منزل الضحايا.

وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثث أسرة كاملة مكونة من أب يدعى "مسعد. ع" 40 سنة عامل وزوجته وبناته الثلاثة.

ووجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث وملابساته.

 

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