سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:04 ص
فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا مستشفى الصين
كتبت ـ هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى سباق ضد الشيطان كما وصفته السلطات الصينية، بدأت بكين بناء أول مستشفي التى تم إنشاؤها خلال 10 أيام فقط بمدينة ووهان العمل فعليا فى استقبال مصابى فيروس كورونا فى المدينة التى تعد بؤرة تفشى المرض منذ بداية ظهوره مع نهاية العام الماضى، والذى أدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات حتى الآن.

لم تتوقف خطوات البناء للحظة، حيث واصل العمال الليل بالنهار داخل موقع بناء مستشفى جبل فولكان فى الليل، لإكمال مهمتهم، حيث إن استكمال مستشفى جبل فولكان فى الموعد المحدد سيؤدى إلى تخفيف معضلة علاج "السرير الصعب".

ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 10 معلومات هامة عن أول مستشفى أنشئ لعلاج مصابى فيروس كورونا بمدينة ووهان:

 
1- 10  أيام هى مدة إنشاء المستشفى وإنجاز المهمة. 
2- المستشفي مقام على مساحة 34 ألف متر مربع. 
3- تستوعب 1000 سرير. 
4- تحتوى على جناح للعزل السلبى يمنع انتشار الفيروس عبر الهواء.
5- تجهيز كل جناح بسريرين وبداخلها حمام مستقل. 
6- لتجنب العدوى.. تُنقل الوجبات والأدوية للمرضى عبر مقصورة نقل وتطهر بنظام الأشعة فوق البنفسجية. 
7- 2000  عامل شاركوا فى بناء المستشفي. 
8- 1000  مجموعة من المعدات شاركت فى البناء على مدار 24 ساعة. 
9- السلاح الجوى الصينى ينقل 58 طنا من الإمدادات لدعم المستشفي. 
10- 795  جنديا يدعمون أعضاء الفريق الطبى بووهان للسيطرة على المرض. 
 
وأطلقت السلطات الصينية على مهمة بناء المستشفيات مسمى "السباق ضد الشيطان" فى هذه المعركة الوبائية لمكافحة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، فهذا السباق هو كسب للوقت والحياة والصحة.
 
 

فيروس كورونا

ووهان

علاج فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تحظر إخراج كمية كبيرة من الكمامات ومطهرات الأيدى إلى خارج البلاد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:59 ص

خطط وقائية وإجراءات مشددة لمواجهة تهديد فيروس كورونا فى المحافظات.. تجهيز مستشفيات الحميات وغرف عمليات وعزل.. وفحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتى لمكافحة نقل العدوى.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

شعبة المستوردين : لا تأثير على أسعار البضائع الصينية بسبب "كورونا "

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 10 حالات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة