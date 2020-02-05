فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

كتبت ـ هند عادل

فى سباق ضد الشيطان كما وصفته السلطات الصينية، بدأت بكين بناء أول مستشفي التى تم إنشاؤها خلال 10 أيام فقط بمدينة ووهان العمل فعليا فى استقبال مصابى فيروس كورونا فى المدينة التى تعد بؤرة تفشى المرض منذ بداية ظهوره مع نهاية العام الماضى، والذى أدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات حتى الآن.

لم تتوقف خطوات البناء للحظة، حيث واصل العمال الليل بالنهار داخل موقع بناء مستشفى جبل فولكان فى الليل، لإكمال مهمتهم، حيث إن استكمال مستشفى جبل فولكان فى الموعد المحدد سيؤدى إلى تخفيف معضلة علاج "السرير الصعب".

ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 10 معلومات هامة عن أول مستشفى أنشئ لعلاج مصابى فيروس كورونا بمدينة ووهان:

1- 10 أيام هى مدة إنشاء المستشفى وإنجاز المهمة.

2- المستشفي مقام على مساحة 34 ألف متر مربع.

3- تستوعب 1000 سرير.

4- تحتوى على جناح للعزل السلبى يمنع انتشار الفيروس عبر الهواء.

5- تجهيز كل جناح بسريرين وبداخلها حمام مستقل.

6- لتجنب العدوى.. تُنقل الوجبات والأدوية للمرضى عبر مقصورة نقل وتطهر بنظام الأشعة فوق البنفسجية.

7- 2000 عامل شاركوا فى بناء المستشفي.

8- 1000 مجموعة من المعدات شاركت فى البناء على مدار 24 ساعة.

9- السلاح الجوى الصينى ينقل 58 طنا من الإمدادات لدعم المستشفي.

10- 795 جنديا يدعمون أعضاء الفريق الطبى بووهان للسيطرة على المرض.

وأطلقت السلطات الصينية على مهمة بناء المستشفيات مسمى "السباق ضد الشيطان" فى هذه المعركة الوبائية لمكافحة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، فهذا السباق هو كسب للوقت والحياة والصحة.