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فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:30 م
فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين انتظام المرور أعلى كوبري أكتوبر-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، وشهد الكوبرى انتظام حركة المرور فى هذا الاتجاه باستثناء ظهور بعض الكثافات  فى منتصف الكويرى ، التى تختفى من مخرج التحرير وحتى نهاية الكوبرى.
 
شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى
 
وظهرت على الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

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