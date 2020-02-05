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فيديوجراف.. مخاطر الذبح العشوائي للدواجن فى المحافظات .. أسواق نقل الفيروسات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:20 م
فيديوجراف.. مخاطر الذبح العشوائي للدواجن فى المحافظات .. أسواق نقل الفيروسات ذبح الدواجن الحية
إعداد - أحمد مرعى

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يعتبر تداول الفراخ الحية وذبحها بالشوارع والمحلات واحدة من المخاطر التى تحيط بصحة الإنسان، وتعرض حياته للخطر، وخاصة مع انتشار الأمراض، والأوبئة، واحتياجها دول العالم وآخرها كورونا الذى يهدد معظم دول العالم لما لهذا الذبح غير الآمن صحية من مخاطر فى نقل الميكروبات والأوبئة، خاصة أن أهم بيئة يعيش فيها وتنمو فيها الميكروبات هى "الدم" وبالرغم من صدور قرار فى هذا الشأن، وهو القانون 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها فى المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل في كل محافظات الجمهورية، حيث لا ترتكب محلات الدواجن الكثير من المخالفات الخاصة بعملية الذبح و التنظيف.

 

وعن طرق الوقاية من مرض انفلونزا الطيور الجديد، أكد رجال الطب البيطري، علي أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية منها تطهير مزارع المربيين بصفة مستمرة، وارتداء العاملين الملابس الوقائية المعقمة عند دخولهم للمزارع فيما يًعرف بعملية " الأمن والأمان الحيوي" لحماية المزارع من أي فيروس جديد، وتطعيم الطيور والدواجن ضد أي فيروس ومنع إستيراد أي دواجن من الخارج.


كورونا

الطب البيطرى

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