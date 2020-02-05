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فورد تتكبد خسارة فى الربع الرابع وتقدم توقعات ضعيفة لعام 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:41 ص
فورد تتكبد خسارة فى الربع الرابع وتقدم توقعات ضعيفة لعام 2020 اسهم - ارشيفيه
رويترز

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دفع المستثمرون أسهم شركة فورد موتورز للانخفاض أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت الشركة تقديرات أضعف من المتوقع لعام 2020، محذرة من ارتفاع تكاليف الضمان وانخفاض الأرباح في ذراعها لنشاط الائتمان واستمرار الاستثمار في وسائل النقل المستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة.

وهوت أسهم ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية 9.4% في ساعات ما بعد التداول، مما محا ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار من قيمة الشركة. وبالمقارنة، أغلق سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مرتفعا نحو 14%، مما دفع رأسمالها السوقي إلى 160 مليار دولار، ما يزيد أربعة أمثال حجم رأسمال فورد البالغ 36.4 مليار دولار.

وقالت فورد إنها تتوقع أن تحقق أرباحا تشغيلية لعام 2020 في نطاق 94 سنتا إلى 1.20 دولار للسهم.

ويتوقع المحللون أرباحا 1.26 دولار للسهم.

وفي الربع الرابع من 2019، أعلنت فورد عن تكبد خسارة صافية بقيمة 1.7 مليار دولار أو 42 سنتا للسهم، مقارنة مع خسارة بقيمة 100 مليون دولار أو ثلاثة سنتات للسهم قبل عام.

وتضمن الربع خسارة بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب ارتفاع المساهمات في خطط تقاعد العاملين بالشركة، وهو ما أفصحت عنه فورد الشهر الماضي.

وانخفضت الإيرادات في الربع 5% إلى 39.7 مليار دولار مما يزيد عن 36.5 مليار دولار في توقعات وول ستريت.

ونزلت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لفورد 67 % في الربع الرابع إلى 500 مليون دولار، بما في ذلك 600 مليون دولار تكلفة مكافآت مرتبطة باتفاق عمل جديد مع اتحاد عمال صناعة السيارات.

وكان للاتفاق أيضا دورا في دفع هوامش الأرباح من أنشطة السيارات في أمريكا الشمالية للانخفاض إلى 2.8 % في الربع الرابع.


شركة فورد موتورز

السيارات ذاتية

فورد

أسهم شركة فورد موتورز

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