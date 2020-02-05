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فحوص تكشف إصابة ركاب على سفينة سياحية متوقفة باليابان بالكورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:02 ص
فحوص تكشف إصابة ركاب على سفينة سياحية متوقفة باليابان بالكورونا المصابون بفيروس كورونا
رويترز

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ذكر تلفزيون أساهى، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا.

وبدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان بالصين.

كانت اليابان فرضت حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا"، وذلك فى تقرير عرضته قناة روسيا اليوم.

وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.

كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قال إن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية مواطنيها من تفشى فيروس كورونا الجديد. وقال آبى أمام البرلمان إن اليابان بدأت بالفعل فى تطوير مجموعات اختبار تشخيصى سريع للفيروس.

وأضاف، أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.  

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية إن منظمى الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون فى إلغائها.

وأضاف آبى أمام لجنة برلمانية "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما فى ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية."

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم.

وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 يوليو تموز والتاسع من أغسطس آب المقبل.


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