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غدا.. قوافل طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار فى شبين الكوم مجانا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:47 ص
غدا.. قوافل طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار فى شبين الكوم مجانا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار المحافظ بأنه سيتم إنطلاق أعمال القافلة الخامسة عشر، يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الجارى بنادى شباب الحى القبلى بشبين الكوم، ومن المقرر فحص 1200 مواطن من مختلف مراكز المحافظة.

فيما أوضح سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأن القافلة الخامسة عشر تستهدف الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية " نور حياة " وإستهداف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر إحتياجاً، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد على إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

حيث أشار محافظ المنوفية بأنه تم فحص 1100مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة الثالثة عشر بمركز شباب الباجور يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى .

فيما أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة الثالثة عشر إستهدفت الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار ، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

جدير بالذكر بأنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عمل المبادرة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وإستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر إحتياجاً.


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محافظ المنوفيه

مبادرة نور الحياة

مسببات ضعف وفقدان الابصار

جمعية الاورمان

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