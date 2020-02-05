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عضو بـ"البيطريين": ضبط أكثر من 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية فى البحيرة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:30 م
عضو بـ"البيطريين": ضبط أكثر من 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية فى البحيرة جانب من الأدوية المغشوشة المضبوطة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية البيطرية والشركات بالنقابة، إن مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور حسنى عباسى، وقيادة الدكتور هادى الجندى رئيس قسم التفتيش، وبالتعاون مع شرطة التموين، نفذوا حملات تفتيش مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، وأجرت 5 محاضر لدخلاء مهنة الطب البيطري من الباراميديكال.
 
وأوضح العبد، لليوم السابع، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 500 عبوة من الأدوية البيطرية بين منتهية الصلاحية، وأخرى غير مُسجلة، وتم عمل محاضر غش تجارى، وإحالتهم للنيابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات نشاطا فى تنظيم سوق الدواء البيطرى، كذلك عمل حملات مكبرة كل فترة لضبط السوق، والسيطرة على دخلاء المهنة، وضبط عمليات غش الأدوية، أو ترويج أدوية غير مسجلة أو مغشوشة.
 
وكلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
 
وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات وشرطة المسطحات المائية، المرور والتفتيش على مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، رصد المركز المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ـ او وجود أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية محظورة أو مجهولة المصدرـ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.
 
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الدواء البيطرى

ادوية بيطرى مغشوشه

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