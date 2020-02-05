عرض مسرحى "مضحك جدا" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدمت فرقة قصر ثقافة الشاطبي المسرحية العرض " مضحك جدا " على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى ٦ فبراير الجاري ضمن عروض فرق الأقاليم

العرض من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مأخوذ عن النص الروسي " الذي يتعرض للصفع " للمؤلف ليونيد اندرييف، وتدور أحداثه فى سيرك به شخصيات مختلفة تعيش بشكل تحكمه الغرائز والأنانية.

بطولة خالد رأفت - حسام العزازي - محمد نجلا - ماجي أحمد - نيرة شفيق - صبري سليم - شروق سامي - إسلام ميسي - مصطفي كرم - عبد الرحمن إبراهيم - محمد نبيل - ريهام رجب - روان عمرو - بسمة جمال - هبة الله محمد - محمد أحمد - أدهم جابر - محمد مسعد - داليا سمير - مصطفي عفيفي - محمود جمال - ملك محمد - شهد محمد - همس حسن - هيا حسن، دراماتورج سامح عثمان - علي عثمان، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم ملابس داليا فخري، تأليف موسيقي جون موسي، كريوجراف مي عبد الرازق،تنفيذ ملابس هاجر عبدالرازق، تأليف موسيقي جون موسى، مساعد مخرج فكري ابراهيم - نهي قنديل - أشرقت محمد، ديكور وإخراج علي عثمان

من جهه أخرى عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان " التأثيرات المتبادلة بين الأدب المصري والروسي " بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن نشاط إدارة الشئون الثقافية بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها الناقد شوقي بدر عن التأثيرات القوية للأدب الروسي على الأدب العالمي بصفة عامة وعلى المصري بصفة خاصة لتناوله المشاعر الانسانية الصادقة، وخاصة أدب ماقبل الثورة البلشيفية، وأضاف أن هذا التأثير ظهر واضحا في أعمال أدباء الثغر منهم مصطفى نصر، رجب سعد السيد ومحمد حافظ رجب، كما ظهر عدد من المترجمين الذين نقلوا الأدب الروسي ومنهم أحمد الخميس

من جانبه قال الكاتب عبد اللاه هاشم إن عملية التبادل الثقافي كانت تتم بسهولة لأن الجو الروسي يميل للأجواء للأجواء الشرقية أكثر من الأجواء الأوروبية و يعاني المجتمعين من نفس المشكلات تقريبا، لذا نجد الأدباء الروسيين ومنهم الكسندربوشكين وتولستوي تأثروا بالتراث المصري والإسلامي والأدب المصري وكانوا على اتصال بالأعلام المصرية في ذلك الوقت بالشيخ الإمام محمد عبده

كما أقام القصر محاضرة بعنوان " فن الاتيكيت وتربية الأبناء " تحدثت خلالها بسمة عبد الرحمن عن مفهوم الاتيكيت وفن الحوار بين الأبناء والاباء، كما عرض نادي السينما مجموعة متنوعة من الأفلام للأطفال منها "حكايات الفوانيس، كليم الله، حكايات الاستاذ سحلاوى"، وفي مرسم المواهب أقيمت ورشة تعليم أساسيات الرسم، كما أقام مرسم الفنون التشكيلية ورشة لتعليم الرسم بألوان الزيت

وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة التطريز والتريكو بنادى المرأة، قامت خلالها المدربة أسمهان محمد بتدريب السيدات على كيفية عمل بلوزة بناتى من الخيوط الصوف، بينما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات فنية بمناسبة إجازة نصف العام بمرسم الطفل. باستخدام الألوان الفلوماستر.