سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عايز تربى أسود ونمور وتماسيح.. اعرف شروط اقتنائها بمشروع القانون الجديد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:39 م
عايز تربى أسود ونمور وتماسيح.. اعرف شروط اقتنائها بمشروع القانون الجديد أسود
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تقدم اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف الخطرة والسامة، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته خلال الفترة القادمة.

 

وكشف "مقلد"، تفاصيل مشروع القانون، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أنه يستهدف مواجهة ظاهرة خطيرة فى المجتمع، وهى انتشار تربية المواطنين للحيوانات الشرسة واقتنائها فى منازلهم أو مزارعهم، وتسببها فى تهديد أمن المجتمع وترويع المواطنين دون رادع أو وجود تشريع قانونى ينظم اقتناء واستخدام هذه الحيوانات الشرسة والخطيرة، سواء كلاب أو أسود أو نمور أى أنواع من الزواحف السامة والخطرة.

 

وقال "مقلد"، إنه لم يسبق أن تم تنظيم هذه الظاهرة والتصدى لها بموجب قانون، وإن كل ما يتم الاعتماد عليه فى مواجهة هذه الظاهرة، هو المادة 131 (فقرة ط) من قانون الزراعة، والتى تكلف وزير الزراعة بتنظيم الترخيص باقتناء الكلاب فقط لا غير، ولم تتضمن عقوبة، طالما أن الكلاب المصابة بالسعار تقتل ولا يعوض صاحبها.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظاهرة تنامت وانتشرت حاليا بشكل مبالغ فيه، وأصبحت الناس تربي الأسود والتماسيح والنمور، وغيرها، متابعا: "الناس أيضا تربى غزلان، وكثرت حالات تعدى الكلاب الشرسة على الأطفال فى الشوارع، وإصابة حالات بعاهات مستديمة وإصابات خطيرة، وأصبح الأمر يحتاج إلى تشريع بقانون ينظم هذه الظاهرة، ويتضمن عقوبات مغلظة لتحقيق الردع العام"، لافتا إلى أن الحيوان الشرس والخطر فى القانون يأخذ حكم الآلة التى يتم استخدامها فى أى جريمة.

 

 ويتضمن مشروع القانون، بحسب النائب ممدوح مقلد، أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، منح التراخيص الخاصة باقتناء الكلاب والزواحف والنمور والأسود وغيرها من الحيوانات الشرسة والعاقرة، واشترط بالنسبة لاقتناء الكلاب الخاصة والسير بها فى الشوارع أن تكون "مكممة ومقودة"، ولا يجوز أن يتم السير بالكلاب الخاصة بدون أن تكون مكممة وغير مقودة.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر استخدام الكلاب أو أى حيوانات مرخص باقتنائها فى  ترويع المواطنين، أو فى "المعاكسة"، فى ظل انتشار ظاهرة استخدام الشباب للكلاب فى "معاكسة الفتيات" بالشوارع.

 

وتضمن المشروع، عدم جواز الترخيص باقتناء الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والأسود والتماسيح والنمور وغيرها، إلا بشروط محددة، أن يكون اقتنائها فى أماكن مهيأة لها مثل حديقة الحيوانات، أو أماكن أخرى مخصصة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان، والمخالفة عقوبتها الحبس، وكذلك عدم الترخيص بالكلاب الشرسة فى مدن المحافظات أو مدن المراكز، وتكون العقوبة فى حالة المخالفة بالغرامة، وفى حالة استخدامها فى الترويع والمعاكسة، تكون العقوبة الحبس.


اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

البرلمان

الحيوانات الشرسه

الكلاب

الزواحف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوجئت بالحيوان تحت السرير .. هيفاء وهبي: صريخي وصل من المكسيك لمطار بيروت

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:40 م

صور.. الزراعة تقدم دورات تدريبية لتحليل الأعلاف والسموم الفطرية بمعهد صحة الحيوان

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:00 م

طلب إحاطة حول إجراءات الوقاية بأسواق بيع الحيوانات وحظر الذبح خارج المجازر

السبت، 01 فبراير 2020 12:00 م

آليفة لكنها قاتلة.. حيوانات نقلت كورونا وأمراضا أخرى إلى البشر.. فيديو

السبت، 01 فبراير 2020 10:05 ص

هل الحيوانات الأليفة بالمنزل تنشر العدوى بفيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

الأربعاء، 29 يناير 2020 05:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة