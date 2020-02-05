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ضبط 129 قضية مخدرات 29 ألف مخالفة مرورية بحملات امنية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:31 م
ضبط 129 قضية مخدرات 29 ألف مخالفة مرورية بحملات امنية خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت من ضبط 29 قطعة سلاح نارى، 129 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف و40 حكما قضائيا متنوع خلال 24 ساعة.

واسفرت جهود الحملات عن ضبط 29 قطعة سلاح نارى متنوع بحوزة 33 متهما، ومنها بندقيتين آليتين، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، و18 فرد محلى الصنع، و309 طلقة مختلفة الاعيرة، و181 قطعة سلاح نارى.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 52 ألف و70 حكما قضائيا، منها 161 حكما جزئيا، و16 ألف حكم حبس حزئى، 3 ألفا حكم حبس مستأنف، 25 ألف حكم غرامة، و6 ألاف و880 حكم مخالفة.

كما أسفرت الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات، ارتكبوا 13 حادث متنوع، وفى مجال قضايا المخدرات تم ضبط 129 قضية بحوزة 141 متهما، وبلغت كمية مخدر الحشيش المضبوطة 4 كيلو و779 جرام، وكمية من مخدر البانجو بلغت كيلو جرام و365 جرام، وكمية من الهيروين بلغت 5 كيلو و326 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 375 جرام، كمية من البودرة المخدرة وزنت، و5 ألاف و416 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط الهاربين تم ضبط 26 متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 264 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف و373 مخالفة مرورية متنوعة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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