ضبط جزار استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين لاستثمارها بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، من ضبط جزار مقيم مركز بسيون، لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والاستيلاء على 4 ملايين و157 ألف جنيه منهم بزعم توظفيهم واستثمارهم فى تجارة المواشي.

كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد تلقوا بلاغات من 8 مواطنين مقيمين بدائر مركز شرطة بسيون بالغربية، بقيام جزار مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 4 مليون و157 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على ربة منزل لاستيلائها على 3 ملايين و300 ألف جنيه، من مواطنين بقصد توظيفها، ثم توقفت عن سداد الأرباح لهما منذ 5 أشهر، تم التحفظ على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من عدد أثنى عشر شخص "محددين" وأبلغوا بتضررهم من المدعوة "س س م" 29 سنة، صاحبة محل مفروشات ومقيمة دائرة المركز، لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها وأنها توقفت عن سداد تلك الأرباح المتفق عليها منذ حوالى خمسة أشهر، وحال مطالبتهم لها برد المبالغ المالية الخاصه بهم قامت بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتها، وقدم المبلغين عدد من إيصالات الآمانة بقيمة تلك المبالغ موقعه من المتهمة .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بتحصلها على تلك الأموال وعدم سدادها للأرباح المتفق عليها لتعثر تجارتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1494 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق .