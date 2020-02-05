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صياد عائد من اليمن: تلقينا معاملة لائقة ولولا الرئيس السيسي ما عدنا لمصر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:14 م
صياد عائد من اليمن: تلقينا معاملة لائقة ولولا الرئيس السيسي ما عدنا لمصر ماهر إبراهيم محرم أحد الصيادين العائدين من اليمن
دمياط معتز الشربينى

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أعرب ماهر إبراهيم محرم أحد الصيادين العائدين من اليمن عن سعادته البالغة بعد الإفراج عنه هو وزملاؤه، وعودتهم إلى وطنهم بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الخارجية المصرية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإنهاء أزمة الصيادين المحتجزين باليمن.

 

الصيادين العائدين من اليمن (1)

وقال ابراهيم محرم  لـ" اليوم السابع" إنه بعد انتهاء رحلة الصياد التى قاموا بها عبر مركب " وان_ تو"، حدث عطل مفاجئ  بالمركب لان البحر كان عاليا والرياح كانت قوية، وفي تلك الاثناء، فوجئوا بوجود لانش تابع السواحل اليمنية يقترب من مركبهم، وابلغوهم انهم داخل المياه الإقليمية وهذا مخالف، وطلبوا منهم الدخول إلى اليمن للتوقيع على إقرار بعد الدخول للمياه الإقليمية مرة أخرى  كما تم سحب الأسماك التى كانت معهم، وعرضوهم على النيابة اليمنية ثم وضعنا داخل سجن، قضوا فيه نحو 60 يوما، لافتا إلى أنهم تلقوا هناك معاملة لائقة.

 

وأشار محرم إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ماكنا عدنا إلى مصر ،ولكن كان عندنا ثقة كبيرة ان الرئيس لن يترك أبناءه وبعد إنهاء كافة الإجراءات، لم يكن يصدق أحد نفسه، وأنه عائد إلى مصر مرة أخري.

الصيادين العائدين من اليمن (2)

ووجه رسالة شكر باسم أهالى الصيادين للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من وقف بجانبهم حتى عودتهم إلى مصر.

 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد استقبلت الصيادين العائدين من اليمن وأسرهم  بديوان عام محافظة دمياط وسط أجواء من الفرحة والسعادة كما أستقبل أهالى دمياط العائدون بالأعلام مصر وفرقة الطبل والمزمار البلدى.

الصيادين العائدين من اليمن (3)

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأبناء المحافظة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهود سيادته المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً فى دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط وعودتهم بسلام الله الى أرض الوطن على متن طائرة خاصة منذ قليل، معربة عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم الى الأراضي المصرية.

الصيادين العائدين من اليمن (4)

وأكدت محافظ دمياط على متابعتها لموقف الصيادين منذ اللحظة الأولى وأنها تواصلت مع عدة جهات بالدولة لإنهاء هذه الازمة، ووعدت بلقاء الصيادين مرة أخرى

الصيادين العائدين من اليمن (5)
 

 

الصيادين العائدين من اليمن (6)
 

 

الصيادين العائدين من اليمن (7)
 

 

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الصيادين العائدين من اليمن (11)
 

 

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الصيادين العائدين من اليمن (1)

الصيادين العائدين من اليمن (18)
 

اليمن

الصيادين العائدين من اليمن

وزارة الهجرة

الرئيس السيسي

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