صور.. مشكلات الصحة والتعليم والزراعة تدفع رئيس مركز القرنة للقاء المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذى يعقد بصورة دورية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لبحث مطالب المواطنين وإحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، بحضور كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ومسئولى الإدارات الخدمية بالمدينة.

وشهد اللقاء عرض عدد من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان وغيرها، ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة أن كل الطلبات المقدمة ستخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مشدداً على سرعة الاستجابة للطلبات القانونية المقدمة من المواطنين.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مؤخراً لقاء فى قاعة المؤتمرات بقلب ديوان مجلس مدينة إسنا، لمناقشة أزمات ومشكلات أهالى المدينة، فى لقاء استمر أكثر من 3 ساعات مع أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، حيث بحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين فى عدد من الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضى واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضي، وذلك بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحى والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة، واستعرض المحافظ مع المواطنين خطة توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمى وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل ومزاياها، بالإضافة إلى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى والذى يجرى العمل به فى مدينة اسنا، كما ناقش مع المواطنين خلال فعاليات اللقاء المفتوح معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قرية النمسا وبقية قرى المدينة، ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك، وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحى لاستكمال خطة رصف الطرق.



رئيس مدينة القرنة يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث شكاوي المواطنين

رئيس المدينة يبحث مشكلات الصحة والتعليم والزراعة للأهالى