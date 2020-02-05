صور.. محافظ الدقهلية: 65 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعدد من أهالى منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقى رئيس مدينة جمصه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة 15 مايو تم اعتماد 65 مليون جنيه وسيتم طرح الأعمال خلال أسبوع للبدء فى العمل على الفور.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيقوم بدراسة اقامة سوق متكامل ومجمع خدمات بالمنطقة إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء 15 مايو مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالمنطقة تدريجيا حسب اولوياتها، وطلب من الأهالى عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم ليتم اتخاذ قرار تجاهها.

وتفقد مختار الأعمال الجارية فى مدينة المنصورة الجديدة وعبر عن اعجابه وسعادته بالإنشاءات الجارية ومستوى جودة الأعمال مؤكدا على ضرورة الانتهاء فى المواعيد المقررة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المستثمرين شركاء أساسين في عملية التنمية وتحسين البيئة التي تشهدها وستشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وانشاء مصانع لتدوير القمامة .

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل مرافق 108 فدان امتداد المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة للبدء في أعمال التنفيذ والتي تضم 199 قطعة سيتم طرحها عن طريق الهيئة العامة للإستثمار .

كما وجه محافظ الدقهلية بإجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود اسلاك الكهرباء خارج أماكنها حفاظا علي حياة العاملين والمترددين علي المنطقة الصناعية، وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهير لمواجهة أي امطار .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم الأربعاء بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة واعضاء مجلس إدارة المنطقة .



الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية