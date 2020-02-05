سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية: 65 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:32 م
صور.. محافظ الدقهلية: 65 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو جانب من لقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعدد من أهالى منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقى رئيس مدينة جمصه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة 15 مايو تم اعتماد 65 مليون جنيه وسيتم طرح الأعمال خلال أسبوع للبدء فى العمل على الفور.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيقوم بدراسة اقامة سوق متكامل ومجمع خدمات بالمنطقة إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء 15 مايو مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالمنطقة تدريجيا حسب اولوياتها، وطلب من الأهالى عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم ليتم اتخاذ قرار تجاهها.

وتفقد مختار الأعمال الجارية فى مدينة المنصورة الجديدة وعبر عن اعجابه وسعادته بالإنشاءات الجارية ومستوى جودة الأعمال مؤكدا على ضرورة الانتهاء فى المواعيد المقررة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المستثمرين شركاء أساسين في عملية التنمية وتحسين البيئة التي تشهدها وستشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وانشاء مصانع لتدوير القمامة .

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل مرافق 108 فدان امتداد المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة للبدء في أعمال التنفيذ والتي تضم 199 قطعة سيتم طرحها عن طريق الهيئة العامة للإستثمار .

كما وجه محافظ الدقهلية بإجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود اسلاك الكهرباء خارج أماكنها حفاظا علي حياة العاملين والمترددين علي المنطقة الصناعية، وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهير لمواجهة أي امطار .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم الأربعاء بحضور  هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة واعضاء مجلس إدارة المنطقة .

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية (2)
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 
 
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية (3)
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية (4)
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية (5)
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 
 
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية (1)
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مستثمري جمصة

المنطقة الصناعية بجمصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة