صور.. محافظ أسيوط يكرم وكيل التربية والتعليم لتميزه فى عمله

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة كأول تنفيذى يتم تكريمه من المحافظ منذ أن تولي مسئولية المحافظة، كما كرم محمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني ومنحهما شهادتا تقدير لتميزهما في عملهما وذلك في أول تكريم له للقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية، والدولة لا تألوا جهدًا للنهوض بقطاع التعليم وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية المستدامة، لافتًا إلى تكريم المتميزين في مختلف القطاعات مشيرًا إلى أن تكريم اليوم هو تقدير لما قدما من جهد وتفاني فى العمل خلال عملهما مطالبًا بأن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير لحث جميع العاملين على التميز.

كما وجه المحافظ الشكر لهما ولجميع معلمين وطلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظة على مشاركتهم في أعمال التجميل والتطوير للميادين والشوارع بمختلف أحياء ومراكز المحافظة ضمن مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والمشاركة فى مبادرة "لا تشوها "لازالة الملصقات العشوائية من على الجدران ودهان أعمدة الكهرباء والمحولات بالشوارع وتحويلها للوحات فنية جميلة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76,2 وذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفني

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية ، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج ، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

وقال محافظ اسيوط ان المعلم هو أهم ركيزة وهو الذي يبني الأمم .والتعليم والمعلم هو الذي يغرس حب الوطن، ولابد ان نعمم التشيد الوطني صباحا لغرس الوطنية وحب الوطن ،ولابد ان نزرع في ابنائنا حب الوطن ولابد ان نعلم ابنائنا معلومات عن وطننا وما يحدث في بلادنا ، والمشاريع التي تتم في محافظة اسيوط ، وهذه المشروعات حدث ولا حرج وبمبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات فضلا عن قري حياة كريمة حيث ان اسيوط أصبحت المحافظة رقم واحد في مبادرات السيد الرئيس عبددالفتاح السيسي حياة كريمة فضلا عن المبادرات الرئاسية في الصحة وغيرها من المبادرات

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها 76,2 وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات زاد عن 61 طالب وطالبه بمدارس المحافظة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم مراعاة الدقة فى التقدير، وذلك لصالح الطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتي يحصل كل طالب على حقه وأنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله وأشاد فتحي بالجهد المبذول والمتميز من قبل رئيس وأعضاء الكنترول



تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني



تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني