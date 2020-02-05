صور.. محافظ أسوان يسلم 18 منزلا ويفتتح تطوير مدرسة الإيمان ضمن مبادرة حياة كريمة

أسوان – فريق المحافظات

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مفاتيح 18 منزلاً بقرية الإيمان بمنطقة وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو، كمرحلة أولى من إجمالى 120 منزلاً جارى إحلالهم وتجديدهم ورفع كفاءتهم، وسط أجواء احتفالية تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة" وتحويلها لواقع ملموس يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

تأتى المنازل الجارى تجديدها بأسوان، فى قرى: سبيل العرب بكوم أمبو، والسنقارى بنصر النوبة، وخور أبو صبيرة وجرف حسين، بجانب قرية الإيمان بإدفو وذلك بواسطة مؤسسة " أسمعونا " والتى تأتى ضمن 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة والتعليم.

وفى نفس السياق، افتتح محافظ أسوان أعمال تطوير مدرسة الإيمان للتعليم الأساسى وهى تضم 9 فصول دراسية منها 6 فصول إبتدائى و 3 فصول إعدادى، وقاعات الأنشطة والمكتبات والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب ، كما قام اللواء أشرف عطية بتفقد أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية مجاناً لأهالى القرية بإجمالى 12 عيادة في مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى تفقد القافلة البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتفقد المحافظ أيضاً خلال الجولة داخل قرية الإيمان، الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والمهندس جمال عبد الناصر أمين صندوق مؤسسة أسمعونا والقيادات التنفيذية والأهلية، المعرض الدائم لنوادي المرأة بأيدي السيدات المعيلات لزيادة الدخل الأسرى.

وأشاد أشرف عطية بجهود مؤسسة أسمعونا ودورها البناء والمثمر لتحويل مبادرة حياه كريمة لواقع فعلى على الأرض من خلال محاور عمل تشمل توفير سكن كريم بتجديد ورفع كفاءة المنازل المتهالكة ، وأيضاً تطوير مدرسة للتعليم الأساسى مع توزيع حقائب مدرسية وإعانات عاجلة وأغطية لمقاومة البرد ، بجانب عمل وصلات مياه شرب نقية، وأخيراً توفير خدمات لزيادة الدخل وهو الذى يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً ، مؤكداً على أن ذلك يعكس روح التلاحم والتعاون والتماسك الذى تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته واهتماماته.

وعقب ذلك حرص عطية على الاستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية للمزارعين وأهالى قرى وادى النقرة والتى من أبرزها ضعف مياه الشرب وحل مشكلة الأقساط والفوائد المتأخرة على شباب المزارعين، بجانب تقوية شبكات المحمول، علاوة على الصرف الزراعى وخاصة أنه جارى رفع كفاءة وتأهيل المصارف الزراعية بتكلفة 60 مليون جنيه، وأيضاً تطوير الوحدات الصحية فى الشهامة وعمرو أبن العاص والأشراف ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والذى سيخدم حوالى 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة، فيما كلف المحافظ القيادات التنفيذية المرافقة له بوضع حلول سريعة لهذه المطالب، مع متابعة الموضوعات التى تحتاج إلى تدخل المستوى الأعلى ولاسيما لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.



المنازل بعد تطويرها



تسليم المنازل لأهالى القرية



تسليم المنازل للأهالى



تفقد المدارس



جانب من الافتتاح



محاظف أسوان خلال كلمته



محافظ أسوان وإحدى المواطنات