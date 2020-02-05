صور.. صرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة خلال لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

المنيا –فريق المحافظات

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، مديري المديريات والجهات المعنية بسرعة البت في شكاوي ومطالب المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، وذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري الذي عقد بالديوان العام للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

واستعرض المحافظ 28 شكوى للمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة ، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات، وكذلك فحص عدد من طلبات الأكشاك بنطاق قري المحافظة لحالات أولي بالرعاية ، لمساعدتهم على متطلبات الحياة وظروفهم الاجتماعية الصعبة ، موجهاً بإعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا علي رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .

كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg.



لقاء محافظ المنيا بالمواطنين



لقاء محافظ المنيا بالمواطنين



لقاء محافظ المنيا بالمواطنين



لقاء محافظ المنيا بالمواطنين