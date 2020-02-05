صور.. تنفيذ إزالة 5 تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تستكمل محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى اليوم الأربعاء تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالزراعة وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجة 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدي علي 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قراري إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه جرى أيضا تنفيذ قراري إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح وتم ردم العيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المباني وإزالة كافة أشكال التعدي وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدا استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وفي سياق آخر وافق محافظ الوادي الجديد على تخصيص 200 فدان، للشباب بقرية بغداد التابعة لمركز باريس ، ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة برعاية وإشراف محافظ الإقليم .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة باريس، إنه جري تسليم هذه المساحة لجهاز التعمير بالمحافظة، لحفر بئر جوفي بها، كمصدر ري لاستصلاح وزراعة هذه المساحة من خلال توزيع 4 فدان علي 50 شابا، وذلك عند تسليم المنازل الريفية الخمسين بقرية بغداد والتي جري تنفيذها كقري ظهير صحراوي عن طريق جهاز التعمير، بحيث يجري تسليم المنزل وقطعة الأرض للشاب كفرصة عمل له، من خلال استصلاح هذه المساحة، مع التوسع في الرقعة الزراعية بالمركز، علي أن ينتهي حفر البئر وتسليم المنازل والأراضي في فترة تتراوح من 6 – 10 أشهر.

وأضاف كمال، أن المركز بدأ تنفيذ مشروع مجمع للصوب الزراعية بمدينة باريس، يضم 10 صوب زراعية، جاري تجهيزها خلال الفترة الحالية، بإشراف الوحدة المحلية للمركز، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ صوب زراعية لسد العجز في الخضر والفاكهة وتقليل الاعتماد علي المحافظات المجاورة وبالتوازي طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، علي أن يبدأ طرح منتجات هذه الصوب الزراعية أول شهر رمضان المقبل.



تنفيذ إزالة 5 تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالوادى الجديد



تنفيذ إزالة 5 تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالوادى الجديد



تنفيذ إزالة 5 تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالوادى الجديد

تنفيذ إزالة 5 تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالوادى الجديد