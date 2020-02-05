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صور .. تفاصيل مؤتمر رؤساء شركات المياه فى الأقصر عن انتاج مياه الشرب سليمه

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:57 م
صور .. تفاصيل مؤتمر رؤساء شركات المياه فى الأقصر عن انتاج مياه الشرب سليمه ختام فعاليات مؤتمر "الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار"
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بمحافظة الأقصر لليوم الثانى على التوالى، فعاليات ختام مؤتمر "الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار"، وذلك لإنتاج مياه الشرب الوضع الحالى والرؤية المستقبلية، والذى يقام تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذى افتتحت فعالياته أمس الثلاثاء، واستمر لمدة يومين، حيث يناقش المؤتمر أحدث تقنيات الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار، والذى تم خلاله عرض تجارب العديد من دول العالم التى تستخدم هذه التقنية بحضور كبار العلماء المتخصصين فى هذا المجال.

ومن جانبة رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر على أرض الأقصر لإقامة المؤتمر وورش العمل وعرض التجارب الحديثة فى هذا المجال، متمنياً الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تساهم فى زيادة الموارد المائية ومراعاة الاحتياجات المستقبلية لمصر من المياه، ومؤكداً على أن مثل هذه المؤتمرات تتسق وفكر الدولة الذى يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والاهتمام بمياه النيل والتحديات التى تواجهها مصر فى هذا الشأن، حيث يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وبحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشرف على المشروعات بالمحافظة ،وعدداً من رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب.

ومن المقرر أن يتخلل ختام المؤتمر زيارات ميدانية لمحطة الصعايدة التى تطبق تقنية الترشيح الطبيعى، واختيرت مدينة الأقصر لتقام على أرضها ورشة عمل للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر، حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية، ويهدف المشروع لخدمة أهالى كل من ( منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم.

 

الأقصر تشهد ختام فعاليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار (1)
الأقصر تشهد ختام فعاليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار 

 

الأقصر تشهد ختام فعاليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار (2)

جانب من حضور فعاليات اليوم الثانى لفعاليات مؤتمر شركات المياه

الأقصر تشهد ختام فعاليات مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار (3)

 

فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بمشاركة رؤساء شركات المياه بمصر

 

 


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