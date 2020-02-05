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صور .. تعرف على تفاصيل مشروع بذور الأمل للتعليم الفنى لتأهيل الطلاب بالإسكندرية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:49 م
صور .. تعرف على تفاصيل مشروع بذور الأمل للتعليم الفنى لتأهيل الطلاب بالإسكندرية قنصل فرنسا تستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

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استقبلت جانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، طلاب التعليم الفنى بالمحافظة ومسئولى التربية والتعليم لبحث استكمال المرحلة النهائية من مشروع بذور الامل لطلاب التعليم الفنى الذى تسهم فيه فرنسا لتطوير التعليم الفنى فى مصر وتطوير الكوادر البشرية وثقل مهاراتهم .

كما قامت جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، يرافقها يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية لمشروع بذور الأمل بمدارس التعليم الفنى بالإسكندرية، وذلك فى إطار مشروع الطاقة الشمسية " مشروع بذور الأمل " لتنمية التعليم الفنى بالمدارس الصناعية بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور مينا مجدى ممثل المعهد الأوربى للتعاون والتنمية وهمت أبو كيلة مدير عام إدارة غرب وسامى فضل مدير عام إدارة المنتزه ومحمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعى .

وشملت الجولة عرض للمشروع والهدف منه، وعرض أخر للأربعة مشروعات المشاركة كنماذج أولية لنظام الطاقة الشمسى استجابة لحاجة السوق الحقيقية فى الإسكندرية .

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد فى عالم الصيانة الكهربائية واستخدام مختلف الأدوات الحديثة ،حيث شمل المشروع مدرستى الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب .

وقالت قنصل فرنسا بالإسكندرية أن هناك مشروع مدرسة جديدة ضمن خطة تطوير ودعم التعليم الفنى فى مدينة السلام بالقاهرة لتصبح إجمالى عدد المدارس ثلاث مدارس فى مصر.

واضافت أن الحكومة الفرنسية تدعم نظام التعليم وهناك عدد من الفاعليات من خلال تدريب الطلاب والمعلمين على المناهج الفنية الجديدة .

وأشارت إلى أن المشروع مدعوم من المعهد الأوروبى للتعاون و التنمية، وقنصلية فرنسا، وغرفة الصناعة و التجارة الفرنسية، وإحدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفنى هو الساعد الأيمن لخلق كوادر متميزة فى شتى الصناعات مؤكدًا على إقبال كثيف من الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية مطلع العام الدراسى الجارى للالتحاق بمدارس التعليم الفنى ( زراعى ، صناعى ، تجارى ، فندقى )

وشهدت الفاعلية حضور جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والمهندس أيمن بدوي، مدير غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بالإسكندرية، وممثل عن المعهد الأوروبى للتعاون و التنمية، وممثل عن وكالة فرنسا للتنمية، و ممثل عن شركة ألستوم.

ويأتى المشروع فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ناحية والمعهد الأوربى للتعاون والتنمية من ناحية أخرى.

والجدير بالذكر أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد فى عالم الصيانة الكهربائية واستخدام مختلف الأدوات الحديثة ، شمل المشروع مدرستى الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب.

 

بالصور .. " بذور الامل " مشروع لتنمية مواهب طلاب التعليم الفنى بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

 

 

 

 

قنصل فرنسا بالإسكندرية تستقبل مسئولى التعليم (1)
قنصل فرنسا بالإسكندرية 

 

 

قنصل فرنسا بالإسكندرية تستقبل مسئولى التعليم (2)
وكيل تعليم الإسكندرية

 

قنصل فرنسا بالإسكندرية تستقبل مسئولى التعليم (3)
قنصل فرنسا تستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
جانب من اللقاء (1)
 
قنصل فرنسا بالإسكندرية مع وكيل وزارة التربية والتعليم وطلاب مشروع بذور الأمل

 


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