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صور.. تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بالأسواق فى محافظة المنوفية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:21 م
صور.. تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بالأسواق فى محافظة المنوفية أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تواصل أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة بمحافظة المنوفية، الاستقرار والانخفاض، حيث كان سعر خيار بلدى 6 جنيهات ، طماطم 4، فلفل أو شطة 6 جنيهات، برتقال فلاحى بصرة فاخر جنيه،يوسفى بلدى 5 جنية ،كاكا فاخر درجة أولى 11، كوسة فلاحى زيرو 6 جنية ، جزر فلاحى 3 جنية ، بزنجان رومى 4 جنيه، بزنجان عروس حشو ابيض 4 جنية فلفل الوان 14جنية،بطاطس 3 كجنيه،ليمون النص 12جنية، جوافة بناتى سكرى قشطة 5 جنية، موز فاخر 8 جنيه،تفاح ايطالى سكرى أصفر 20 جنيه".

واستقرت أسعار اللحوم 90 جنية للكيلو و100جنية الكندوز 110 للحوم الضانى وبلغت سعر اللحوم المثلجة 42 جنية للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك بالأسواق، حيث تتراوح سعر كيلو السمك البلطى ما بين 27 إلى 30 جنية، فيليه البلطى 65 جنيه ، البورى الممتاز ما بين 50 إلى 60 جنيه، قشر البياض البلدى 33 جنيه ، القراميط 22 جنيه، الجمبرى الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه ، الجمبرى المجمد 70 جنيه، السبيط 100 جنيه، بينما أرتفعت أسعار الدواجن من 24 جنية إلى 27 جنيه.

وكانت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، قد شنت بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والت أسفرت الحملة عن تحرير 82 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 29 محضرا لإصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 26 محضر لإصحاب المستودعات، 22محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية ، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم أيمن رزق رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير ممايقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية (1)
أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية

 

أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية (2)
أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية

 

أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية (3)
أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية

 

أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية (4)
أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية 

 

أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية (5)
أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية 

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