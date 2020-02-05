صور.. افتتاح المعرض السنوى لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفنى بأسيوط

أسيوط/ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن التعليم الفنى يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة فى سوق العمل مما يساهم فى دفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض السنوى لمنتجات مدارس التعليم الفنى على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والذى يضم منتجات المدارس الفنية والصناعية والزراعية والمقام بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العسكرية بحى غرب بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد البشير رئيس حى غرب والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد اسماعيل النمر مدير عام التعليم الفنى وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بالمديرية والعديد من القيادات والتعليمية ومديرى المدارس الفنية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام وجنبات المعرض بقسم المصنوعات الخشبية والأثاث المنزلى من غرف نوم وانتريهات وباب وشباك ومطابخ كما تفقد قسم المنتجات الغذائية والمخبوزات والحلويات ومنتجات الألبان وعسل النحل والنباتات وتفقد أيضًا قسم منتجات التريكو والمفروشات والمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والتشكيلية والنحت والأعمال النحاسية والتى يتم عرضها للبيع للجمهور بأسعار التكلفة وبأقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ 30% كما تفقد قسم إعادة تدوير مخلفات الحملات الميكانيكية من الأخشاب والحديد والبلاستك وكاوتش السيارات لتنفيذ منتجات تخدم المجتمع.

وأشاد المحافظ بالمعرض ومنتجاته معربًا عن إعجابه بالأعمال الفنية اليدوية للطلاب ودعا إدارة التعليم الفنى إلى أهمية تحقيق المردود الإيجابى من هذه المعارض ماديًا ومعنويًا وتأثيره على الطلاب وذلك بالمشاركات الجادة بالمعارض والأسواق المختلفة واعتبار هذه الأعمال الفنية من أبنائنا الطلاب جزءًا من صناعتنا الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أن هذا المعرض يعد تتويجاً للأعمال والمجهودات التى بذلها الطلاب طوال العام الدراسي.

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرص المحافظة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى تماشياً مع سياسة الدولة بالإهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل لافتًا الى التنسيق المستمر مع إدارة التعليم الفنى لتنمية القدرات الفنية لدى الدارسين من خلال تفعيل التدريب العملى والميدانى لطلاب وفتيات المدارس الفنية وإشراكهم فى أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بمراكز المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لبناء الانسان المصرى والاهتمام بالتعليم لإعداد جيل جديد قادر على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

وفى الختام تم اعلان الفائزين بالمراكز الأولى فى المنتجات المعروضة حيث فازت مدرسة ساحل سليم الميكانيكية بالمركز الأول فى المنتجات الخشبية وفازت المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة أسيوط فى المشغولات الفنية واليدوية.



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني



افتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني