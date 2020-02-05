صور.. "إسراء أحمد" تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات

المنيا –فريق المحافظات

صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن لجنة تحكيم مسابقة الطالبة المثالية التي أقيمت ضمن فعاليات ومسابقات أسبوع فتيات الجامعات الخامس بجامعة الفيوم، أعلنت عن فوز الطالبة إسراء أحمد أحمد بكلية الصيدلة جامعة المنيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ولقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية المشاركة بالأسبوع، وذلك بعد خوض منافسات قوية على مدار 4 أيام متتالية مثلت بها الجامعة كنموذج مثالي للطالبة الجامعية من بين 27 جامعة مصرية، لاختيار الطالبة المثالية طبقًا للمعايير، والتي تضمنت: التفوق الدراسي والعلمي، والسلوك الإيجابي والمهارات الشخصية، والاتزان الانفعالي، والثقة بالنفس، وحسن المظهر والخلق، وكذلك أعمال الطالبة البارزة في خدمة مجتمعها الجامعي والمجتمع المحيط به.

وأشاد د. "عبد النبي" بحصول أحد أبناء الجامعة على لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا على دور الجامعة في الحرص والارتقاء ببناء شخصية الطالب، والكشف عن الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا، وتنمية روح التنافس والانتماء والولاء بين مختلف طالبات الجامعات المصرية، من خلال إشراك الطلاب بمختلف المسابقات الداخلية والقمية.

وأكد عاطف عيسى مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، أن الطالبة إسراء حصدت المركز الأول بعد أن خاضت الاختبارات التحريرية التى تقيس المعلومات العامة، والثقافة العامة للطالبة، وكذا اختبارات قياس مهارة استخدام الحاسب الألي، وعرض السيرة الذاتية لها، بالإضافة الى المقابلة الشخصية، واستعراض انجازاتها في الأنشطة الطلابية والمجتمعية والتنمية البشرية.

يُشرف ويرافق وفد بعثة الجامعة في النشاط الاجتماعي ، الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومحمود منصور الأخصائي بالنشاط الاجتماعي.

وكان أطلق الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم شارة بدء ماراثون أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بحضور الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة أكثر من 100 فتاة من 27 جامعة.

وكانت شهدت جامعة الفيوم الجمعة، اليوم الأول لأسبوع فتيات الجامعات المصرية، بدأت بكرنفال شعبي يعرض ثقافة وتراث وشعار كل جامعة ومحافظة، حيث تم تقديم العديد من العروض المميزة التي قدمتها الطالبات.



إسراء أحمد تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات



إسراء أحمد تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات



إسراء أحمد تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات



إسراء أحمد تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات



إسراء أحمد تفوز بلقب الطالبة المثالية فى مسابقات أسبوع فتيات الجامعات