صور.. إزالة 595 حالة تعد على أراضى الدولة خلال الموجة الـ15 فى 5 محافظات

المحافظات – هيثم البدرى - ضحا صالح - أحمد مرعى - محمد فتحى - محمد طارق - إيمان مهنى

نفذت محافظات أسيوط والأقصر والمنوفية والغربية والشرقية، 595 حالة إزالة خلال ثالث أيام الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب والتصدى لأى تعديات.

ففى أسيوط قال اللواء المحافظ عصام سعد إن الموجه الخامسة عشر لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أسفرت في يومها الثالث عن تنفيذ عدد 132 قرار إزالة واسترداد 578 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمضي قدمًا في منظومة التقنين بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط إنه لا تفريط في حق الدولة والشعب مشيرًا إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة لافتًا إلى إنه تم تكليف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

من جانبه أوضح السكرتير المساعد للمحافظة إنه تم استكمال الموجة الخامسة عشر للازالات لليوم الثالث على التوالي بإزالة عدد 132 حالة تعدي على مساحة 578 فدان زراعة لافتًا إلى إنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126 حالة بمساحة 529 فدان زراعة وجاري إرسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدان مشيرًا إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية.

وفى الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت جود تلك الحملات عن تنفيذ إزالة 26 قرار، شملت إزالة (زراعة، مباني) بمسطح إجمالي 20 فدان و8 قيراط و13 سهم، بالإضافة إلى 10 حالات تقنين بمسطح 18 فدان تقريباً وتحرر بذلك محضر رقم 436 لسنة 2020 اداري القرنة، حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومسئولي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات والري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة القرنة، أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضى الدولة وحق الشعب.

وفى المنوفية، أكد اللواء المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون علي أنه تم إزالة 297 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ 15 وحتي أمس وذلك علي مدار ثلاثة أيام متتالية بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 128 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، ضمت 50 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 4 ألاف و128م2وإزالة 78 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 2فدان و22 قيراط بمختلف جهات الولاية.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ، أن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .

وفى الغربية، أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الشعب في أراضيه التي هي حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية.

حيث قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2967م2 خلال اليوم الثالث للموجه 15 لإسترداد "حق الشعب".، تمثلوا في إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 1456م2 و8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1151م2 و12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 360م2 في مركز ومدينة زفتي.

وأوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 15 منذ بدايتها هو إسترداد 18579م2 بتنفيذ 203 حالة إزالة على أملاك الدولة ، مؤكداً إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة في المهد فور الشروع في المخالفة لمنع وجود أي تعديات أو مخالفات جديدة.

وفى الشرقية أكد الدكتور المحافظ ممدوح غراب، إزالة 76 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمراكز الزقازيق ومنشأة أبو عمر و ههيا و أبو حماد، ذلك حتي اليوم الثالث من الموجه 15 لحملات إزالة التعديات .

وأوضح المحافظ أن الحملات التي شنتها رئاسة مدينتي الزقازيق ومنشأة ابو عمر بالتنسيق مع قوات الامن وجهات الولاية نجحت في ازاله 5 حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة علي مساحه 5 قيراط و12 سهم بمركز الزقازيق، بالإضافة إلى إزاله 3 حالات تعدي بالمباني علي أراضي املاك الدولة بمساحة 1469 متر مربع بمدينه منشأه أبو عمر، و إزالة 68 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3622 متر حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 42 حالة بمساحة 2989 متر بمركز أبوحماد و تنفيذ قرار الإزالة لعدد 36 حالة بمساحة 633 متر بمركز ههيا .

وشدد محافظ الشرقية على الجهاز التنفيذي لضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجها جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وازالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد استمرار حملات ازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باسترداد حق الشعب وأملاك الدوله والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

يذكر أن محافظ الشرقية ، وجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على اللجان المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء وعدم المغالاة فى استكمال طلبات التصالح وقبول أي مستند يدل على الملكية وإعطاء أرقام لها وذلك لتشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 16233 طلب موزعاً كالآتي ، " 1250 طلب بمركز الزقازيق ، 42 طلب بحي أول ، 53 طلب بحى ثان الزقازيق ، 1521طلب بمنيا القمح ، 721، طلب بأبو حماد ، 1829 طلب بديرب نجم ، 2103 طلب بههيا ،1420 طلب ببلبيس ، 816 طلب بفاقوس ، 1216 طلب بأبو كبير، 486 طلب بالحسينية ،1119 طلب بالإبراهيمية ،2114 طلب بكفر صقر ،310طلب بأولاد صقر ، 1069 طلب بمشتول السوق ،88 طلب بالقنايات، 63 طلب بالقرين ، 14 طلبات بصان الحجر 71 طلب بمنشأة أبو عمر ‪ .

وفى المنيا ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات العامة والتجارية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.

وقال اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 145 محضر مخالف تنوعت ما بين ( إزالة إدارية، إشغالات، محلات تعمل بدون ترخيص، بائع متجول).

من ناحية أخرى، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة حيث نظمت الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة للنظافة والتجميل بشارع 26 يوليو بحي غرب ملوي وعدد من قرى المركز تم خلالها رفع المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي حفاظاً على المظهر الجمالي للمركز وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.



إزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بالغربية



إزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بالغربية



إزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بالغربية



إزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بالغربية



إزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بالغربية



تنفيذ 26 حالة إزالة تعديات في مدينة القرنة