صور.. إزالة 251 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالموجة الـ 15 بالمحافظات

المحافظات – أحمد مرعى - محمد طارق

شنت الوحدات المحلية بمحافظات الأقصر والغربية والمنيا، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وذلك بالموجة الـ 15 لأزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأسفرت الحملات عن إزالة 251 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالمحافظات.

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقتى الدير والنواصر والنجوع بحري، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وقال المهندس محمد سيد سليمان – فى بيان صحفي- أنه أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 20 حالة تعدى بمساحة 1972 م2 متعدية على أراضى أملاك دولة منافع رى عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومبانى عشوائية متنوعة، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومهندسى ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات والري، ورئيس قرية النجوع ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

ومن جانبه أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات ستستمر لعدة أيام فى قرى مركز إسنا وذلك لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهة ولايتها، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، موضحاً أن الدولة تولى إهتماماً خاصاً بهذا الملف وخاصة الحفاظ على أراضى الدولة والحفاظ على هيبة الدولة وقوة القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

كما قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2967م2 خلال اليوم الثالث للموجه 15 لإسترداد "حق الشعب".

وأسفرت الحملة عن إزالة 44 حالة تعدى على أراضى أملاك الرى والصرف، بمساحة 1456م2 ، و8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1151م2 و12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 360م2 فى مركز ومدينة زفتى .

وفى السياق ذاته أوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 15 منذ بدايتها هو إسترداد 18579م2 بتنفيذ 203 حالة إزالة على أملاك الدولة، مؤكداً إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة فى المهد فور الشروع فى المخالفة لمنع وجود أى تعديات أو مخالفات جديدة.

وتواصل محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" والتى بدأت 2 فبراير الجاري، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

قال اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 167 حالة إزالة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث من الموجة، منها 147 حالة إزالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة 10034 متر مربع، و20 حالة إزالة زراعة على مساحة 853 فدان و17 قيراط، ليصل بذلك إجمالى الحالات التى تم استردادها منذ بداية الموجة 401 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين.

أوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، أراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم أذونات الفحص أو المعاينة، الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان .



إزالة 20 حالة تعدى بقرى الدير والنواصر والنجوع بحري

جانب من إزالة التعديات على مساحة 1972م2 جنوب الأقصر

حملات إزالة التعديات فى مدينة إسنا ضمن الموجة 15 للإزالات

أزالة التعديات

حملات أزالة التعديات .