صور.. إزالة 131 حالة تعد ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات بالأقصر وبنى سويف

المحافظات – أحمد مرعى - أيمن لطفى

واصل رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بحاجر المساوية بالوحدة المحلية لقرية النمسا، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا – في بيان صحفى – إنه أسفرت مجهودات تلك الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 19 حالة تعدى بمساحة 8835م2، متعدية على أراضي أملاك دولة عبارة عن أسوار ومباني عشوائية، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، والمهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، ومهندسي ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا – في بيان صحفي - أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضى الدولة وحق الشعب.

وفى بني سويف ، أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على أن إجمالى حالات إزالة التعديات ، بلغت 112 حالة ضمن الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للتأكيد على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود في مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأشار محمد هاني في تصريحات له اليوم الاربعاء إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ببني سويف أنه"تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت الأحد الماضي بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد مركز ناصر، 16 حالة "يوم الاثنين"بالحيبة الفشن، علاوة على إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا،على مساحة 4800 متر من أراضي أملاك الدولة"تابعة لولاية الرى" ، منوها عن إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

وفي ذات الصدد أكد محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وذلك خلال إستعراضه تقريرا عن شن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة برئاسة المحاسب محمد بكري، حملة موسعة لرفع الإشغالات بحضور اللواء محمد توفيق مساعد مديرالأمن،العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر،المقدم هيثم محمود شرطة المرافق،ومحمود السكري نائب رئيس المدينة ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة،والتي شملت(بروز أمام المحلات التجارية،تاندات وأكشاك مخالفة،إعلانات عشوائية وغير مرخصة،كراسى،طاولات ) وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تواجد الجهات الأمنية، بالإضافة إلى 11 محضر بيئي متنوع الضبطيات .



إزالة 19 حالة تعدى بقرية حاجر المساوية على مساحة 8835م2



إزالة 19 حالة تعدى بقرية حاجر المساوية على مساحة 8835م2



جانب من الحملة