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صور ..إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمصرف النوبارية غرب الإسكندرية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:14 م
صور ..إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمصرف النوبارية غرب الإسكندرية إزالة التعديات من أراضى صرف النوبارية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى العامرية ثان، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الإدارة العامة لصرف النوبارية، وذلك ضمن الموجه الخامسة عشر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة التعديات على أراضى الإدارة العامة لصرف النوبارية تعديات على أملاك الدولة الموجه الخامسة عشر .

وأشار بيان صادر اليوم من حى العامرية ثان، إلى أن المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، قد قاد حملة إزالة التعديات واسترجاع هيبة الدولة، بالتنسيق مع قوات الأمن والمسطحات المائية، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة وثلاث قرارات رقم 25، 26 ، 27 لسنة 2019 ، وتم إزاله أسوار ومبانى عبارة عن حظائر بقرية البيطار .

وفى ضوء مواصلة حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق حى العامرية أول، تم شن حملة اليوم، بحضور اللواء سمير صدقى رئيس الحى ومحمد عبد الله سكرتير عام الحى، ورئيس وحدة الإزالة وجميع الإدارات المعنية بالحى، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 126 لسنة 2019 لمبنى دور أرضى إدارى بوصلة الذراع البحرى .

من جهه أخرى قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، بجولة ميدانية تفقدت خلالها أعمال شركة الكهرباء القائمة بنجع القطعان بحضور مهندس هانى فتحى مدير إدارة شبكات الساحل الشمالى ومهندس عمر شحاته مسئول مكتب شبكات برج العرب لرفع كفاءة الشبكات، حيث تم زرع (50) عمود وتشغيل غرفة جديدة لتحسين الجهد وتقليل الأحمال ورفع كفاءة الشبكات والإضاءة العامة.

والبدء فى تركيب عدد (3) محولات وعدد (100) عمود لرفع كفاءة الإضاءة العامة بقرية الغربانيات، وجاء ذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية القرى الأكثر احتياجا .

ازالة التعديات(1)
ازالة التعديات

 

حملة ازالة(1)
حملة ازالة

 

حملة ازالة(2)
حملة إزالة

 


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