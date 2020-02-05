صور.. أهالى مركز الرحمانية يشيعون جثامين أسرة مذبحة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

فى جنازة شعبية مهيبه شيع المئات من اهالى مركز الرحمانية جثامين مذبحة البحيرة، والتى راح ضحيتها 5 أشخاص إثر قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحارة شنقا.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بقرية كفر سعد وأمامها نعوش الزوجة وبناتها الثلاثة لدفنهم فى مقابر الأسرة.

فيما تم نقل جثة الجانى إلى محل إقامته بمحافظة كفر الشيخ ليتم دفنه فى مقابر عائلته.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بين كافة أرجاء القرية وفرضت كردونا أمنيا حول مداخل القرية كما انتشرت قوات الشرطة بالقرب من منزل الضحايا وأقاربهم لمواجهة أى أحداث قد تخل بالأمن العام.

شارك فى تشييع جنازة اللواء نبيل كمال مساعد مدير امن البحيرة والعميد هيثم كيلانى مفتش مباحث المديرية والعميد أحمد البنا مأمور مركز الرحمانية والرائد حامد الاشلم رئيس مباحث الرحمانية .

وكانت حالة من الحزن والذهول قد سيطرت على أهالى قرية "على خضر " التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة بعد الحادث المروع الذى راح 5 أشخاص من أسرة واحدة علىخلفية واقعة قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحارة شنقا.

وتوافد المئات من أهالى القرى المجاورة على منزل عائلة الضحايا لتقديم واجب العزاء فى مصابهم الأليم وسط حالة من الذهول التى بدت ملامحها واضحة على وجوه جميع اهالى القرية .

فيما قررت النيابة العامة بمركز الرحمانية بالبحيرة إحالة ضحايا الحادث الى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتم وصول الجثامين إلى مستشفى دمنهور وسط حراسة مشددة.

يذكر أن قرية على خضر التابعة لمركز الرحمانية قد شهدت مساء أمس جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل بقتل زوجته وأبناءه الثلاثة في ظروف غامضة وهم: مسعد ع.م 40 عاما وزوجته عواطف.ع.ر 30 عاما وأبنائه نورا 8 سنوات وندا 5 سنوات وأمل سنة ونصف.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.

من جانبه وجه اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية والنقيب حامد الاشلم وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وملابساته.



























